Bugünkü içeriğimizin konusu özellikle tasarım dediğimiz zaman akla gelen ilk markalardan biri Alfa Romeo ve ikonik arabaları.

1910’da kurulan ve günümüzde Stellantis Grubu’nun bir parçası olan Alfa Romeo, bugüne kadar sedanlar, SUV'lar, coupe ve cabriolet olmak üzere 70’den fazla model üretti.

Ancak bunların arasında bazıları var ki, üzerinden yıllar geçse bile kolay kolay unutulmayacak, otomotiv tarihine adını çoktan yazdırmış modeller. Gelin listemizin ilk sırasıyla başlayalım.

Alfa Romeo 1952 Disco Volante

İlk defa 1952’de Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve adını da tanıtıldığı yıldan alan Disco Volante, 2.0 litrelik, 4 silindirli ve 158 beygir güç üretebilen bir motora sahipti. Seri üretime geçmeden yalnızca prototip olarak tanıtılan bu model, aslında dönemin yarış teknolojilerini ve aerodinamiği test etmek için üretilmişti.

Alfa Romeo 2000 Sportiva

1954’te tanıtılan ve yalnızca 4 adet üretilen bu model, 2.0 litrelik sıralı 4 silindirli bir motora sahipti ve bu motor 138 beygir güç üretiyordu. 220 km/s maksimum hıza ulaşabilen otomobilin sağladığı bu değer o dönem için oldukça dikkat çekiciydi.

Alfa Romeo V8 Montreal

1970-1977 arasında üretilen Alfa Romeo V8 Montreal, markanın da ilk defa V8 motor kullandığı modeldi. 2.6 litrelik bu V8 motor, 200 beygir güç üretebiliyordu.

Alfa Romeo Giulia Sprint GTA

1965’te tanıtılan ve 1968’e kadar üretilen Giulia Sprint GTA, özellikle motor sporlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettirmişti. Aynı zamanda bugün bildiğimiz Gulia’nın da kökenlerini atmış oldu.

Alfa Romeo 8C Competizione

2007 yılında tanıtılan bu model, 4.7 litrelik V8 motor ile geliyordu ve bu motor 450 beygir güç üretebiliyordu. Yalnızca 500 adet üretilen 8C’nin özellikle karbon fiberden yapılan gövdesi ilk tanıtıldığında dikkatleri üzerine çekmişti.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

2015 yılında tanıtılan ve üretimi devam eden Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, 2.9 litrelik V6 biturbo motoru ile 510 beygir güç üretebiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3.9 saniyede tamamlayan Gulia Quadrifoglio, markanın günümüzde en iddialı modellerinden biri konumunda.

Peki siz bu modeller arasından en çok hangisini beğendiğiniz? Alfa Romeo’nun Junior, Tonale gibi yeni modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

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