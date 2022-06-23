Alfa Romeo'nun C-SUV modeli Tonale, Türkiye'ye geldi. Hem tasarımıyla hem de performansıyla kendine hayran bırakacak SUV, ilk aşamada hibrit motor seçeneği sunacak. İşte Tonale'in öne çıkan özellikleri ve fiyatı...

Kaliteli otomobiller üretse de Türkiye'de istediği satış rakamlarını bir türlü bulamayan Alfa Romeo, C-SUV modeli Tonale'yi Türkiye'ye getirdi. Dış tasarımıyla da iç tasarımıyla da kendisine hayran bırakan SUV, yüksek sayılabilecek fiyatına rağmen ilgi görebilir.

Alfa Romeo'nun an itibarıyla Türkiye'ye getirdiği SUV, dış tasarımında tam olarak Alfa Romeo olduğunu hissettiriyor. Üçgen ızgara ile aracın sert görünümü, bu modelin Giulietta ile bağdaştırılmasına neden olabilir. SUV'un arka kısmına baktığımızda ise boydan boya uzanan aydınlatmayı görüyoruz. Hem önde hem de arkada kullanılan LED far tasarımı, Alfa Romeo Tonale'e sportif bir hava katmış durumda.

Karşınızda Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo'nun Türkiye'deki yeni SUV modeli, iç tasarımında da farkını ortaya koyuyor. Şirket, analog kadran kullanmaya devam ederken orta konsolda 10,25 inç büyüklüğünde multimedya ekranıyla karşılaşıyoruz. Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olan multimedya ekranı, araçla ilgili tüm uygulamalarla entegre biçimde çalışıyor. Dijital klima ve elektronik park freni de iç tasarımda kendini gösteren detaylar arasında yer alıyor.

Alfa Romeo'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Tonale, ilk etapta hibrit motorla satışa sunulacak. 130 beygir güç ve 240 Nm tork üreten 1,5 litrelik turbo benzinli motor, 48 Volt 55 Nm tork değerine sahip olan elektrik motoruyla desteklenecek. 7 ileri otomatik şanzımanla sunulacak Tonale, ilk aşamada önden çekişli olacak. Ancak aynı SUV'un 275 beygir gücünde motora sahip bir versiyonu daha olacak. Fişli yapıdaki hibrit motor, 0-100 km/sa hızlanmasını 6,2 saniyede tamamlayacak. Bu versiyonun dört tekerden çekiş özelliğine sahip olacağını da belirtelim.

Alfa Romeo Tonale fiyatı ne kadar?

Alfa Romeo'nun Türkiye'deki yeni SUV modeli, lansmana özel 1.399.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Edinilen bilgilere göre şirket, 2022 yılında 1000 adet Tonale satmayı hedefliyor.