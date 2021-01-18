GÜNSEL, B9'un Test Sürüşünü Sıradan Vatandaşlara Yaptıracak

GÜNSEL, seri üretime geçmeye hazırlandığı yeni otomobilini Kıbrıslılarla tanıştırmaya karar verdi. Sıradan vatandaşlara test sürüşü yaptıracak olan şirket, 2021 yılında 2.000 adet üretilmesi planlanan B9'u tanıtmış olacak. Dileyen her Kıbrıslı, test sürüşü için kayıt yaptırabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli ve milli otomobil markası GÜNSEL, ürettiği araçları Kıbrıslılarla buluşturma kararı aldı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamalara göre artık sıradan vatandaşlar da bu şirket tarafından tasarlanan otomobillerin neler sunduğunu deneyimleyebilecekler. Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek test sürüşlerinde, günde 120 kişinin bu araçlarla tanışması sağlanacak.

GÜNSEL'in araçlarını test etmek isteyen Kıbrıslılar, Lefkoşa'da bulunan satış merkezinde kayıt yaptırabilecekler. Her gün saat 10:00 ila 12:00 arasında gerçekleştirilecek test sürüş günleriyle GÜNSEL'in reklamının yapılması sağlanacak. Test sürüşleri, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan üretim tesisine ait pistte gerçekleştirilecek.

GÜNSEL, dünyaya açılmayı planlıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, ürettikleri otomobilleri gerçek tüketicilerle buluşturacakları için heyecanlı olduklarını açıkladı. Tüm Kıbrıslıları test sürüşüne davet eden Günsel, seri üretim için de çalışmalarını sürdürdüklerini, üretilecek araçların önce KKTC sonra da dünyanın dört bir yanında yollara ineceğini ifade ediyor.

GÜNSEL, "B9" isimli bir otomobille tüketicilerin karşısına çıkacak. Birkaç ay Türkiye'ye getirilen bu araç, MÜSİAD Expo 2020 etkinlikleri kapsamında sergilenmiş, fuar katılımcılarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Üç kapılı bir hatchback olarak karşımıza çıkacak olan araç, sahip olduğu elektrik motoru ile de 350 KM menzil sunacak. Bu menzil, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti şartlarında gayet yeterli. Eğer planlarda bir değişiklik olmaz ise B9, 2021 yılında 2.000 adet üretilecek. Ayrıca şirket, seri üretim süreci için de bir süredir eleman arayışı içerisinde.