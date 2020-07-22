Alman Polisi, WhatsApp Mesajlarına Web Üzerinden Erişiyor

Almanya basınında yer alan bir haber, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın güvenliğini sorgulatıyor. Habere göre Alman polisi, WhatsApp Web'i kullanarak kullanıcılar arasındaki mesajlara erişebiliyor. Üstelik bu teknik, birkaç yıldır aktif olarak kullanılıyor.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte anlık mesajlaşma uygulamaları büyük bir önem kazandı. Bu uygulamalar, kullanıcıların internet üzerinden birbirlerine ulaşmalarını sağlıyor. Kullanıcılar mesaj atabiliyor, sesli ya da görüntülü aramalar yapabiliyor ve gruplar kurarak aynı anda birden çok kişiyle iletişim halinde olabiliyorlar. Anlık mesajlaşma uygulamaları denince de akla ilk olarak WhatsApp geliyor.

WhatsApp, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması. Bugün 1 milyardan fazla kullanıcı, WhatsApp kullanıyor ve bu uygulama, kullanıcılara onlarca imkan tanıyor. WhatsApp'ın belki de en çok sevilen ve güven veren özelliklerinden bir tanesi, mesajların uçtan uca şifreleniyor olması. Yani WhatsApp yetkililerine göre bu özellik, iki kişi arasındaki mesajlara ulaşmanın mümkün olmadığı anlamına geliyor. Ancak Almanya'dan gelen bir açıklama, WhatsApp'ın bu özelliği ile ilgili kafaları karıştırdı.

"Alman Federal Kriminal Dairesi, şifreli mesajlara erişebiliyor"

Alman basını, bu sabah ilginç bir iddiayı dile getirdi. Önemli kaynaklarda yer alan haberlere göre Alman Federal Kriminal Dairesi (BKA), WhatsApp'taki uçtan uca şifrelenmiş mesajlara ulaşabiliyordu. Üstelik Alman polisi, bu mesajlara erişmek için casus yazılım da kullanmıyordu. Yani iddialara göre WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği, anlatıldığı kadar da güvenli değil. Peki bu durum nasıl gerçekleşiyor?

Haberde yer alan bilgilere göre Alman emniyeti, WhatsApp mesajlarına WhatsApp Web üzerinden erişim sağlıyormuş. Ancak bu işlemin nasıl gerçekleştiği şu an için bilinmiyor. Haberde, son derece basit bir tekniğin kullanıldığı ifade ediliyor. Alman Federal Kriminal Dairesi, konuyla ilgili olarak yöneltilen sorulara, "Kovuşturma yöntemlerine dair hassas bilgilerin kamuoyu ile paylaşılamaz." yanıtını vermiş durumda.

Bu teknik birkaç yıldır kullanılıyor

Edinilen bilgilere göre Alman Federal Kriminal Dairesi, WhatsApp Web üzerinden mesajlara erişme işlemini birkaç yıldır kullanıyormuş. Hatta bu teknik, ilk kez 2016 yılında "Noel Pazarı"nda düzenlenen terör saldırısında kullanılmış. Üstelik yapılan bu işlem, Alman yasalarına göre de uygun. Çünkü Alman polisi, ağır suçlar söz konusu olduğunda iletişim araçları üzerinden kişi takibi yapabiliyor.

Alman polisinin Whatsapp Web üzerinden mesajlara nasıl eriştiğini anlamak mümkün değil. Ancak bu iddialar, WhatsApp'ın güvenliğini tartışma haline getirebilecek gibi görünüyor. Çünkü WhatsApp yetkilileri, yaptıkları açıklamalarda bu uygulamanın güvenliğini övüp duruyorlar. Ancak görünüşe göre Alman polisi, WhatsApp'ın o kadar da güvenli olmadığını ispatlamış durumdalar.