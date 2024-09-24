Dünyanın neresine giderseniz gidin belki de birazdan bahsedeceğimiz gibi bir durumla karşılaşmamışsınızdır. Çünkü Almanya otoyolunda, diğer ülkelerden farklı olarak “hız limiti” yok.

Teorik olarak tamamen yok demek doğru olmayabilir, ancak insanların inisiyatifine bırakıldığı kesin!

Peki neden Almanya otoyollarında hız sınırı yok?

Almanya’da yaşayanlar için son sürat gitmek, gayet sıradan bir durum.

Almanya, otobanlarıyla ünlüdür ve bu yollar, Avrupa genelinde örnek teşkil eden bir sistemin de parçasıdır. Almanya'daki otoyol ağı, yaklaşık 13.191 kilometre uzunluğuyla sürücülerin hız sınırı olmayan bölgelere erişimini sağlıyor. Bu durum, pek çok insan için cazip olsa da güvenli sürüşü göz ardı etmemek gerek.

Aslında tamamen bir sınırlama olmamasından bahsedemeyiz. Yaklaşık %30’unda bir sınır uygulanıyor. Bu da inşaat bölgeleri, kazaya elverişli tehlikeli sayılabilecek bölgeler gibi yerlerdir. %10’luk kısım ise hız sınırını trafik koşullarına göre ayarlamak için ekranlardan yararlanıyor. Geriye kalanlar ise sınırsız.

Hız sınırı olmaması, sürücülerin kendi inisiyatifine bırakılan bir durum.

Yani bir zorunluluk yok, ancak hükûmet, güvenliği artırmak amacıyla 130 km/saat hızın geçilmemesini öneriyor. Yani burada kişi, hızını yola göre belirleyebiliyor. Fakat şunu da unutmamak gerek, kaza yaşanmaması adına birçok kural katı bir şekilde uygulanıyor.

Alman Yol Güvenliği Konseyi ise hız sınırının otobanları daha güvenli bir hâle getireceğini savunuyor. Tüm araştırmalar da otobanda hız sınırının emisyonları azaltacağı konusunda hemfikir. Almanya Federal Çevre Ajansı’nın yaptığı bir araştırmaya göre, saatte 120 km’lik hız sınırı uygulanırsa, karbondioksit salımı, yılda 6,7 milyon ton azalabilir.

Ancak Almanlar, hızlı araba kullanmayı özgürlüklerine ve kültürlerine bağlıyorlar.

Uzmanların bu konudaki görüşü, Almanların bu durumu bir tür DNA olarak gördüğünü söylüyor. Bunun da başlangıcı olarak Adolf Hitler görülüyor. Çünkü Hitler, 1930’larda otoban seferberliği ilan etmişti. Bunun istihdam yaratarak teknolojik gelişmeleri de destekleyeceğini söylemişti.

Hitler, dünyanın ilk otoban ağlarından birinin temelini atan kişi olmak istiyordu. Naziler, bir dönem hız sınırı uygulamadı, ta ki II. Dünya Savaşı’nda kaynaklar azalıncaya kadar…

Benzinden tasarruf edilsin diye otobanda saatte 80 km’lik bir hız sınırı getirildi. Araba ise Almanlar için, işte bu yüzden bir özgürlük sembolü hâline gelmişti. Araba üretimi ise Almanya için özgürlüğün yeniden ortaya çıkışı oldu.

1952’de Batı Almanya, hız sınırını kaldırdı.

Yıllarca Almanlar, bu özgürlük için mücadele etmişti. Şu anda da ülke, sırf bu sınırlama olmamasından dolayı birçok turist alıyor. Peki Almanya, neden böyle bir sınırlamaya ihtiyaç duymadı?

Aslında otobanlar, polisler tarafından izleniyor. Böyle bir durumda da sürücülerin hata yapma olasılığı neredeyse yok. Ki otobanlar, genelde yoğun nüfuslu bölgelerde olduğu için sürücüler, isteseler de hız yapamıyorlar. Bu da aslında hükûmetin etkileyici bir güvenlik stratejisi.

Bu hız sınırının olmaması adına çalışmalar devam ediyor. Çünkü Almanya, raporlara bakıldığında trafik kazası konusunda o kadar da güvenli bir ülke olarak görünmüyor. Peki sizce Alman otobanlarında hız sınırı olmalı mı?

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