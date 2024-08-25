Almanya seyahatinizde ya da Türkiye’ye gelen bir Alman arabasının plakasında hiç “E” harfi gördünüz mü? Yabancı plakalarda harfler genellikle ülke kodları gibi gözükse de bu “E” harfinin varlık sebebi başka.

“E”nin bu seferki anlamı oldukça anlamlı bir mesaj taşıyor ve plaka sahiplerine ayrıcalık tanınıyor.

Darısı bizim ülkemizin başına diyeceğimiz bir başka detay ile daha karşınızdayız!

“E” harfi neyi ifade ediyor?

Plakalardaki “E” harfi, elektrikli araçları (Elektronisch) simgeliyor. Cevap oldukça basit değil mi? Ancak bu plakanın etkileri o kadar küçük değil.

Almanya, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerini teşvik etmek amacıyla, 2015’te elektrikli araçlar için özel plaka sistemini devreye soktu.

Bu sistem kapsamında tamamen elektrikle çalışan ya da plug-in hibrit olarak bilinen, belirli bir elektrikli menzile sahip ve kilometre başına 50 gramdan az CO2 salan araçlar, plaka numaralarının sonunda “E” harfini taşıma hakkına sahip oluyor.

Elektrikli araçlara tanınan ayrıcalıklar var.

“E” harfli plaka almak zorunlu değil ancak Almanya hükûmeti karbon salınımını azaltma hedefi doğrultusunda insanları elektrikli araç almaya teşvik amaçlı bazı avantajlar sunuyor. Bu sayede sürücüler hem çevre dostu bir tercihte bulunmuş oluyor hem de günlük hayatta birtakım kolaylıklarla ödüllendiriliyor.

Düsseldorf, Dortmund ve Karlsruhe'de belirli güzergâhlarda elektrikli araçlar plakasında “E” harfi varsa otobüs şeridini kullanabiliyor.

Birçok şehirde “E” plakalı araçlar için ücretsiz park alanı bulunuyor. Tabii süresi şehre göre değişiyor. Mesela Hamburg’da 2 saat ücretsiz otopark hizmeti alabiliyorsunuz.

Hatta araç alımında da ilk yıllarda kolaylık sağlanmış. 2020’ye kadar ilk kez kayıt yaptıranlara 6 bin euro destek verilmiş ve 10 yıl boyunca herhangi bir taşıt vergisi alınmaması kuralı getirilmiş. 2020 sonrasında bile “E” plakalı araçlar geçerli vergi oranın küçük bir kısmını ödeyecek.

Bu tür teşvikler ile elektrikli araçların önemi artıyor mu?

Almanya’nın elektrikli araçlar için sunduğu bu özel plaka sistemi, aslında geleceğin ulaşım modeline dair önemli ipuçları veriyor. Fosil yakıtların yerini hızla elektrikli motorların aldığı bu dönemde, Almanya gibi ülkeler bu geçişi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yenilikçi çözümler üretiyor.

Elektrikli araç sahiplerine tanınan ayrıcalıklar, sadece bir teşvik aracı olmakla kalmayıp dönüşüm sürecinde ne kadar ciddi adımlar atıldığını da gösteriyor.

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