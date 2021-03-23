Sherlock Holmes: Chapter One İlk Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Dünyanın en popüler dedektifi Sherlock Holmes oyununun ilk bölümü için oynanış fragmanı yayınlandı. Sherlock Holmes: Chapter One için ilk fragman ardından oldukça eğlenceli yakıştırmalar yapıldı.

Kitapları, dizileri ve filmleriyle oldukça sevdiğimiz Sherlock Holmes video oyunları dünyasına yeni bir oyunla adım atıyor. Gelişmiş grafikleri ve oyun içi dinamiğiyle adından söz ettirecek oyunun ilk fragmanı yayınlandı. Daha önce third person bakış açısıyla oynanacağı duyurulan oyunun fragmanında gördüğümüz kadarıyla FPS moduna geçeceğimiz durumlar da olacak.

Sherlock hayranlarının uzun süredir beklediği Sherlock Holmes: Chapter One; Gizem, gerilim, hayal gücü ve entrika konusunda oyuncuları doyuracak. Birçok açıdan eğlenceli yakıştırmalar yapılan fragmanın en büyük benzetmesi “Assassin's Creed Unity ve Max Payne” kırması bir oyun olduğu. Oyunun fragmanından gözlemlediğimiz kadarıyla gerçekten oyunun atmosferi ve bina tasarımları bizi biraz Assassin's Creed Unity atmosferine götürüyor.

Tanıkları sorgula, olay mahallini incele, dövüş ve suçluları bul

Sherlock Holmes: Chapter One’da Sherlock karakterini oynuyoruz. Suçluları bulmak için kılık değiştirip, olay örgülerini birbirine bağlayıp mümkün olduğunca sakinliğimizi koruyarak sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Bulmaca temelli bu harika hikayeyi oynamak elbette herkesin hayali ancak belirtmemiz gerekiyor, bir ortamda bulunan her öğeyi mutlaka incelemek gerekiyor.

Oynanış videosunda öne çıkan en önemli öğelerden biri, NPC’lerin mimiklerine kadar dikkat etmemiz gerektiği. Eşyaların incelenmesi, mimik kontrolü ve tüm bu olayları birbirine bağlamak hikayeyi bitirmemiz adına bize çok şey katacak. Özellikle karakterleri sorguladığımız bölümde “söylediğimiz her şey” hikayeyi bağlıyor olacak. Karakterlerle girdiğimiz diyalogların sonuçlarını birçok oyunda görmüştük. Sherlock hikayesi gibi bir oyunda “aldığımız ve verdiğimiz yanıtlara da” oldukça dikkat etmemiz gerekiyor.

Sherlock Holmes: Chapter One ne zaman çıkacak?

Frogwares’in geliştirdiği Sherlock Holmes: Chapter One 2021 yılı içerisinde öncelikle PC ortamına ardından Playstation 4 ve 5, Xbox One, Xbox Series X ve S için piyasaya sürülecek. Steam, GOG, Epic Games platformlarından satışa sunulacak oyunun fiyatı henüz bilinmiyor.

Oyun Türkçe’de dahil birçok dil desteğiyle sunulacak. Frogwares hikayenin ve olay örgüsünün bu kadar önemli olduğu bir oyunda “dil desteğinin” oldukça kritik olduğunu belirtiyor. Tahmin ettiğiniz karakterlerin ağzından çıkacak her cümle hikayeyi oldukça bağlıyor. Bu nedenle oyunun gerçekten anlaşılabilir olması oldukça önemli.

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