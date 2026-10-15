Amazon, Bee Frontier ve Eclipse Adındaki İki Yeni Yapay Zekâ Cihazını Tanıttı: İşte Özellikleri!

Amazon bünyesindeki Bee, günlük konuşmaları nota dönüştüren 75 dolardan başlayan iki yeni giyilebilir yapay zekâ cihazını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Amazon bünyesine katılan giyilebilir yapay zekâ girişimi Bee, satın alma sonrası ilk yeni ürünlerini piyasaya sürdü.

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Şirket, bileğe takılabilen ve giysilere iğnelenebilen yeni nesil cihazı Bee Frontier ile akıllı telefonların arkasına manyetik olarak tutturulan kredi kartı boyutundaki Bee Eclipse'i tanıttı. Rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkan yeni modellerden Bee Frontier 74,99 dolar, Bee Eclipse ise 99,99 dolarlık etiketle satışa sunuluyor.

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Günlük konuşmaları görev ve notlara dönüştürüyor

Bee Frontier ve Bee Eclipse, kullanıcıların günlük konuşmalarını yapay zekâ desteğiyle dinleyerek önemli ayrıntıları eyleme dönüştürülebilir yapılacaklar listelerine, özetlere ve içgörülere çeviriyor. Örneğin arkadaşlarınızla yaptığınız bir plan konuşulurken cihaz belirlenen tarih ve saati kaydedip otomatik takvim daveti oluşturabiliyor, derslerde not tutabiliyor ya da doktor randevularındaki tedavi planlarını kayıt altına alabiliyor.

Tüm Bee cihazları ücretsiz olarak 14 günlük hafıza ve temel konuşma özetleri sunuyor. Aylık 11,99 dolarlık Bee Pro aboneliği ise sınırsız konuşma özeti, önerilen yapılacaklar listesi, kişisel sohbet asistanı ve üçüncü taraf entegrasyonlarını beraberinde getiriyor.

Donanım özellikleri ve çıkış tarihi

Cihazlar, ham ses kayıtlarını saklamayan özel bir bilişim güvenlik mimarisiyle çalışıyor. Sesler gerçek zamanlı olarak işlendikten hemen sonra siliniyor ve oluşturulan metin dökümleri uçtan uca şifreleniyor. Bu sayede dökümlere Amazon çalışanları dâhil hiç kimse erişemiyor.

Kullanıcılar cihazı opsiyonel olarak Alexa'nın Voice ID özelliğine bağlayarak yalnızca kendi seslerini ayırt etmesini sağlayabiliyor. Gmail, Google Takvim ve Microsoft Outlook gibi üretkenlik yazılımlarıyla entegre çalışabilen Bee, e-posta taslakları hazırlayabiliyor, toplantılar planlayabiliyor ve Apple HealthKit ile bağlanarak genel sağlık verilerini analizlerine dahil edebiliyor.

Tek tuşla kontrol edilen ve özetleme anında yanan bir bildirim ışığına sahip olan cihazlardan Bee Frontier, IP67 suya dayanıklılık sertifikası, 7 güne kadar pil ömrü, USB-C şarj girişi ve gürültü filtreleme özellikli çift mikrofon barındırıyor. Bee Frontier; Oniks, Lavanta ve Adaçayı renk seçenekleriyle şu an Amazon üzerinden satışa sunulurken, Gümüş, Gece Yarısı, Bal ve Allık renklerine sahip Bee Eclipse'in ise çok yakında raflardaki yerini alması bekleniyor.