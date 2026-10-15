Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Amazon, Bee Frontier ve Eclipse Adındaki İki Yeni Yapay Zekâ Cihazını Tanıttı: İşte Özellikleri!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Amazon bünyesindeki Bee, günlük konuşmaları nota dönüştüren 75 dolardan başlayan iki yeni giyilebilir yapay zekâ cihazını duyurdu.

Amazon, Bee Frontier ve Eclipse Adındaki İki Yeni Yapay Zekâ Cihazını Tanıttı: İşte Özellikleri!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz yıl Amazon bünyesine katılan giyilebilir yapay zekâ girişimi Bee, satın alma sonrası ilk yeni ürünlerini piyasaya sürdü.

Şirket, bileğe takılabilen ve giysilere iğnelenebilen yeni nesil cihazı Bee Frontier ile akıllı telefonların arkasına manyetik olarak tutturulan kredi kartı boyutundaki Bee Eclipse'i tanıttı. Rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkan yeni modellerden Bee Frontier 74,99 dolar, Bee Eclipse ise 99,99 dolarlık etiketle satışa sunuluyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Amazon, Bee Frontier ve Eclipse Adındaki İki Yeni Yapay Zekâ Cihazını Tanıttı: İşte Özellikleri!
2
2

Günlük konuşmaları görev ve notlara dönüştürüyor

2

Bee Frontier ve Bee Eclipse, kullanıcıların günlük konuşmalarını yapay zekâ desteğiyle dinleyerek önemli ayrıntıları eyleme dönüştürülebilir yapılacaklar listelerine, özetlere ve içgörülere çeviriyor. Örneğin arkadaşlarınızla yaptığınız bir plan konuşulurken cihaz belirlenen tarih ve saati kaydedip otomatik takvim daveti oluşturabiliyor, derslerde not tutabiliyor ya da doktor randevularındaki tedavi planlarını kayıt altına alabiliyor.

Tüm Bee cihazları ücretsiz olarak 14 günlük hafıza ve temel konuşma özetleri sunuyor. Aylık 11,99 dolarlık Bee Pro aboneliği ise sınırsız konuşma özeti, önerilen yapılacaklar listesi, kişisel sohbet asistanı ve üçüncü taraf entegrasyonlarını beraberinde getiriyor.

Donanım özellikleri ve çıkış tarihi

2

Cihazlar, ham ses kayıtlarını saklamayan özel bir bilişim güvenlik mimarisiyle çalışıyor. Sesler gerçek zamanlı olarak işlendikten hemen sonra siliniyor ve oluşturulan metin dökümleri uçtan uca şifreleniyor. Bu sayede dökümlere Amazon çalışanları dâhil hiç kimse erişemiyor.

Kullanıcılar cihazı opsiyonel olarak Alexa'nın Voice ID özelliğine bağlayarak yalnızca kendi seslerini ayırt etmesini sağlayabiliyor. Gmail, Google Takvim ve Microsoft Outlook gibi üretkenlik yazılımlarıyla entegre çalışabilen Bee, e-posta taslakları hazırlayabiliyor, toplantılar planlayabiliyor ve Apple HealthKit ile bağlanarak genel sağlık verilerini analizlerine dahil edebiliyor.

Tek tuşla kontrol edilen ve özetleme anında yanan bir bildirim ışığına sahip olan cihazlardan Bee Frontier, IP67 suya dayanıklılık sertifikası, 7 güne kadar pil ömrü, USB-C şarj girişi ve gürültü filtreleme özellikli çift mikrofon barındırıyor. Bee Frontier; Oniks, Lavanta ve Adaçayı renk seçenekleriyle şu an Amazon üzerinden satışa sunulurken, Gümüş, Gece Yarısı, Bal ve Allık renklerine sahip Bee Eclipse'in ise çok yakında raflardaki yerini alması bekleniyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Bir Yazılımcı Yapay Zekâyla Adobe'un 7 Programını Tek Tek Kopyaladı: Hepsi Ücretsiz!

Bir Yazılımcı Yapay Zekâyla Adobe'un 7 Programını Tek Tek Kopyaladı: Hepsi Ücretsiz!

Google'ın En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon, Dünya Çapında Kullanıma Sunuldu!

Google'ın En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon, Dünya Çapında Kullanıma Sunuldu!

Claude'un En Hızlı ve Ekonomik Modeli Tanıtıldı: İşte Yeni Haiku 5.5!

Claude'un En Hızlı ve Ekonomik Modeli Tanıtıldı: İşte Yeni Haiku 5.5!

Anthropic'ten Dikkat Çeken Karar: Kullanıcılar Claude ile Konuşurken Artık Bu Kurala Uymak Zorunda!

Anthropic'ten Dikkat Çeken Karar: Kullanıcılar Claude ile Konuşurken Artık Bu Kurala Uymak Zorunda!

Eski CIA Başkanından Çarpıcı Öngörü: "Yapay Zekâ, 2030’a Kadar Savaş Alanındaki Silahları Yönetmeye Başlayabilir"

Eski CIA Başkanından Çarpıcı Öngörü: "Yapay Zekâ, 2030’a Kadar Savaş Alanındaki Silahları Yönetmeye Başlayabilir"

Sam Altman, Yapay Zekânın Geleceğiyle İlgili Açık Konuştu: "Bazı Kötü Şeyler Olabilir Ama..."

Sam Altman, Yapay Zekânın Geleceğiyle İlgili Açık Konuştu: "Bazı Kötü Şeyler Olabilir Ama..."

Amazon Prime Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com