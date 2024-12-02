Dünyanın dört bir yanından Amazon çalışanları, Black Friday'de greve gitti. Çalışanlar, şirketin çalışma şartlarını iyileştirmesini istiyor.

Her yıl olduğu bu yıl da kasım ayı indirimlerle dolu geçti. Birçok platform, Black Friday kapsamında ürünlerde indirimlerle karşımıza çıktı. Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon da bunlardan biriydi. Ancak şirket, indirimler sırasında grevlerle de karşı karşıya kaldı.

Dünyanın dört bir yanından Amazon çalışanları, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Black Friday kapsamında greve gitti. Birkaç gündür devam eden “Amazon’a Ödet” sloganlı grevler, bugün sona erecek.

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendika kurma izninin verilmesi isteniyor

Amazon çalışanlarının grev yapma nedeni, tahmin edebileceğiniz gibi çalışma şartları. Personel, 2,19 trilyon dolar değerindeki şirketten daha yüksek maaşlar, daha iyi çalışma şartları ve sendika oluşturma izni gibi taleplerde bulunuyor.

Amazon’un sendika konusuna pek iyi bakan bir şirket olmadığını belirtelim. Daha önce ortaya atılan birçok iddia, şirketin sendika kurmaya çalışanları direkt kovduğunu öne sürmüştü.

20’den fazla ülkede protestoların yapıldığı ve çalışanların şikâyetlerini dile getirdiği de bilgiler arasında. Almanya’dan Hindistan’a kadar dünyanın her bir tarafından Amazon çalışanları sokaklara dökülerek şirketi eleştirdiler. Özelikle Hindistan tarafında ciddi bir tepki var. Geçtiğimiz aylarda şirketin, ülkeyi vuran aşırı sıcaklara rağmen çalışanların şartlarını iyileştirmediği iddia edilmişti. Hatta bu yüzden birçok insanın çalışırken bayıldığı bile söyleniyordu.

Her yıl bu tarz indirim zamanlarında Amazon çalışanları tarafından grevler gerçekleştiriliyor. Bu seneki grevlerin nasıl bir etkisi olacağını bekleyip göreceğiz.