Amazon, 5 yeni ürünle tüketicilerin karşısına çıktı. Bu ürünlerden iki tanesi akıllı televizyon aparatı, üç tanesi ise kablosuz hoparlör olarak karşımıza çıkıyor. Amazon'un yeni ürünleri çok yakında piyasaya sürülecek.

Amazon, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı ürünlerini duyurdu. 5 farklı ürünle karşımıza çıkan Amazon'un yeni ürünleri, iki adet akıllı televizyon ürünü ve üç adet de kablosuz hoparlör olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz hemen, Amazon'un yeni ürünlerinin tüm detaylarına ve fiyatına hep birlikte bakalım.

Amazon'un yeni ürünleri arasında karşımıza çıkan Amazon Fire TV Stick ve Fire TV Stick Lite, kullanıcılara etkileyici bir akıllı televizyon deneyimi sunuyor. Fire TV Stick'in selefine göre yüzde 50 daha güçlü olduğunu söyleyen yetkililer, bu ürünün 1080p çözünürlüğündeki videoları, HDR uyumluluğu ile 60 fps'de oynayabildiğini söylüyorlar. Ayrıca bu ürün, daha etkili bir ses için Dolby Atmos desteğine sahip.

Amazon Fire TV Stick işte böyle görünüyor

Amazon'un açıklamalarına göre Fire TV Stick, özellikle de performans açısından iyileştirilmiş durumda. Ekip, kullanıcılara daha hızlı bir deneyim sunabilmek için Wi-Fi bağdaştırıcısını değiştirmişler. Ayrıca kullanıcılar, Fire TV Stick'i kullanarak Alexa Voice Remote özelliğini kullanabiliyorlar. Bu sayede vereceğiniz komutlarla televizyonunu kontrol edebiliyorsunuz.

Fire TV Stick Lite'a baktığımızda ise bu ürünün FHD çözünürlük desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Amazon, daha uygun fiyatlı bir akıllı televizyon ürünü ortaya koyabilmek için Fire TV Stick'in bazı özelliklerini kırparak, Fire TV Stick Lite'ı oluşturmuş durumda. Alexa Voice Remote Lite özelliğine sahip olan ürün, Netflix, Disney +, Prime Video ve diğer pek çok ürün için destek sunuyor. Ayrıca Amazon, akıllı televizyon ürünleri için de Fire TV arayüzünü yeniledi. Bu sayede kullanıcılara daha akıcı bir deneyim sunuluyor.

Amazon'un yeni kablosuz hoparlörleri ise böyle görünüyor

Amazon'un yeni kablosuz kulaklıkları, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Çünkü Amazon Echo, bu ürünü kullandığınız odanın akustik durumunu algılayarak ses kalitesini buna göre sunuyor. Ayrıca bu kablosuz hoparlör, Zigbee akıllı ev sistemlerine de uyumlu. Çok net bir ses kalitesi olduğu iddia edilen yeni Echo, 1.6 inç büyüklüğünde tek bir hoparlör ile geliyor.

Yeni Amazon Echo Dot Clock ve yeni Echo Dot'a baktığımızda ise yine teknik iyileştirmeler yapıldığını görüyoruz. Ayrıca Echo Dot Clock, kullanıcılara saatin kaç olduğunu gösteren daha şık bir tasarıma sahip. Ayrıca kullanıcılar, bu ekranda ortam sıcaklığı, alarm ya da zamanlayıcılarla ilgili detayları da gösteriyor. Ayrıca bu ürüne alarm ya da zamanlayıcı bildirimi alırken dokunursanız, erteleme de yapabiliyorsunuz.

Amazon tarafından yapılan açıklamalara göre Fire TV Stick ve Fire TV Stick Lite, 15 Ekim itibarıyla piyasaya sürülecek. Kullanıcılar, Amazon Echo Dot'a ise 26 Ekim itibarıyla sahip olabilecekler. Yeni Amazon Echo ve Echo Dot Clock'ın çıkış tarihi ise şu an için net olarak açıklanmadı. Şirket, bu ürünlerin çok yakında geleceğini söylemekle yetindi. Amazon'un yeni ürünlerinin fiyatı ise şu şekilde olacak;