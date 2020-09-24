Google'ın yeni akıllı televizyon aparatı, kutusuyla birlikte gün yüzüne çıktı. Reddit üzerinden yaşanan sızıntı, Sabrina kod adlı bu ürünün nasıl bir kutu tasarımına sahip olup, bu kutunun içerisinde hangi ekipmanların olacağını gösteriyor. Google'ın bu ürünü ne zaman piyasaya süreceği ise şu an için bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, uzunca bir süredir yeni bir akıllı televizyon aparatı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. "Sabrina" kod adlı bu ürünle ilgili sızıntılar, ürünün detaylarını çoktan gözler önüne serdi. Hatta kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde de Sabrina'nın fiyatının ortaya çıktığından bahsetmiştik. Reddit aracılığıyla yaşanan son sızıntı, bu ürünün kutusunu da gün yüzüne çıkardı.

Son sızıntıya baktığımızda, Google'ın yeni akıllı televizyon ürününün oldukça kompakt bir yapıda olduğunu görüyoruz. İçeriğinde Sabrina, Sabrina'ya ait kumanda, güç kablosu ve 2 adet AAA pilin yer aldığı kutu, "Chromecast" markasını açıkça vurguluyor. Ayrıca Google, yeni ürününün kutusunda Sabrina'nın YouTube, Disney Plus, Netflix ve Spotify gibi popüler hizmetlere sunduğu desteği de gözler önüne seriyor.

Google Sabrina'nın kutusu işte böyle görünüyor

Google Sabrina, pek çok televizyon için etkileyici bir deneyim sunacak. Kullanıcılar, bu ürünü bağladıkları televizyonlarda Android TV deneyimini yaşayabilecekler. Ayrıca iddialara göre bu ürün, Stadia için de önemli bir düşük gecikme moduna sahip olacak. Bu sayede oyunseverler de Google Sabrina'yı aktif olarak kullanabilecekler.

Google, şu ana dek tüm detaylarıyla ortaya çıkan Android TV cihazı için resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Google, 30 Eylül'de bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte hangi ürünlerin duyurulacağını bilmiyoruz ancak Sabrina da duyurulan ürünler arasında karşımıza çıkabilir. Elbette tüm bunlar, önümüzdeki çarşamba günü belli olacak.

İşte Google Sabrina'nın kutusunun sızdırıldığı o video