Amazon Echo'nun yapay zekası, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna "bozuk para meydan okuması" tavsiyesi verdi. Şirket, yaşanan olay üzerine harekete geçerek Amazon Echo'yu güncelledi.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un sesli asistanı Alexa, oldukça garip bir tartışmayla gündeme geldi. Asistan, yalnızca 10 yaşındaki küçük bir kız çocuğuna akıllara durgunluk veren bir tavsiyede bulundu. Küçük kız çocuğunun annesinin Twitter'daki açıklamalarıyla ortaya çıkan olay, Amazon'u da harekete geçirdi.

Kristin Livdahl isimli kadın, Amazon Echo'yu aktif olarak kullandıklarını ve daha önce de kızıyla birlikte zaman geçirmek için çeşitli meydan okuma tavsiyeleri istediklerini söyledi. Olay günü kızının yeni bir meydan okumayı daha denemek istemesi üzerine bir kez daha Amazon Echo'dan yardım isteyen aile, hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Amazon Echo'nun yapay zekası Alexa, 10 yaşındaki kız çocuğuna bir dönemler TikTok'ta akım haline gelen "bozuk para meydan okuması"nı tavsiye etmişti.

"Kızım böyle bir şeyi yapmayacak kadar akıllı"

Bozuk para meydan okuması, kimi elektronik cihazların yalnızca bir ucunun prize takılmasını, diğer ucuna ise para gibi elektriği ileten parçalar ile dokunulmasını kapsıyordu. Bu gereksiz akım o dönemlerde; elektrik çarpmalarına, yaralanmalara, yangınlara ve bazı elektronik cihazların bozulmasına yol açmış ve bilinçli kişilerin tepkisine yol açmıştı. Kristin Livdahl, konuyla ilgili açıklamalarında bu akımın tavsiye edilmesi üzerine Amazon Echo'ya bağırarak "Hayır, Alexa, hayır! Kızım böyle bir şey yapmayacak kadar akıllı..." dediğini ifade etti.

Konunun gündeme taşınmasıyla açıklamada bulunan Amazon yetkilileri, Echo'yu güncellediklerini ve bir daha bu tür tavsiyelerde bulunmayacağını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, "Müşteri güveni, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve Alexa, müşterilere doğru, alakalı ve yardımcı bilgiler sağlamak için tasarlandı." ifadelerine yer verildi.