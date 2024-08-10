Amazon'da Türkiye'ye Satış Yapan Yabancı Mağazalar Türkiye'ye Satışları Durdurdu

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Yeni gümrük mevzuatı nedeniyle Amazon üzerinden Türkiye'ye satış yapan pek çok markanın ülkemize satış yapmayı bıraktığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete'de yayımlanan ve 21 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan yeni gümrük mevzuatı değişiklikleri, yabancı marka ve mağazaların ülkemize yönelik satışlarını etkilemeye başladı. Nike'ın Türkiye'ye internet üzerinden satışları askıya almasından sonra, Amazon üzerinden hizmet veren yabancı mağazaların da Türkiye'ye satışlarını sonlandırmaya başladığı iddia edildi. 

Gümrük mevzuatındaki değişikliklerin ardından Temu, Türkiye'ye ürün gönderimlerinde taban alışveriş tutarını 670 liraya çekmişti. Nike ise bir süreliğine internet ve mobil uygulama üzerinden satışı askıya aldığını açıklamıştı. Bu durum daha da devam edecek gibi gözüküyor. 

Alışveriş alışkanlıkları etkilenecek

amazon

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Amazon'da Türkiye'ye hizmet veren bazı yabancı mağazaların ülkemizdeki satış operasyonlarını durdurmaya başladığını açıkladı. Bu durumun Türkiye'deki tüketici alışkanlıkları üzerinde de yakın zamanda etkisini göstermesi bekleniyor. 

Yapılan düzenlemelerin ardından 15 günlük hızlı kargo ile yapılan alışverişlerde vergilendirme sınırı 150 eurodan 30 euroya indirilmişti. Ayrıca gümrük vergileri arttırılmıştı. Böylece ürünün türüne ve menşe ülkesine göre gümrük vergisi %92'yi bulabilecek. 

Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizleri de bilgilendirmeye devam edeceğiz. 
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