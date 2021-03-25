İzmir merkezli girişim Tuyar, dünya üzerinde bir ilk olarak özel ambulans çağırma uygulaması olan İyileş'i yayınladı. Uygulamada özel ambulansları değerlendirmek de mümkün.

Pek çok kişi bu dünyadaki en önemli şeyin sağlık olduğunu söyler. Gerçekten de özellikle içinde yaşadığımız pandemi sürecinde sağlığın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Hemen herkes daha özenli olmaya başladı.

Sağlık hizmetleri haliyle bu dönemde zaten dirsek temasında olduğu teknoloji ile daha da sıkı bağlar geliştirdi. Bu durumun bir örneği de genç girişimciler tarafından geliştirilen ve bir ilk olan İyileş uygulaması.

Dünyanın ilk özel ambulans çağırma servisi

Genellikle insanların hayatlarında ambulansa çok fazla ihtiyacı olmaz. Olduğunda ise sıklıkla ciddi bir durum söz konusu oluyor. İyileş'in amacı da bu durumlarda ambulanslara en hızlı şekilde ulaşmayı sağlamak.

Bu uygulamada ambulansları puanlamak da mümkün. Gelen araçları hız, kalite, temizlik ve fiyata göre sıralamak da mümkün oluyor. Kredi kartıyla uygulama üzerinden ödeme yapmak ve daha önceden rezervasyon yaptırmak da İyileş'in özellikleri arasında yer alıyor. Yani ambulansla rutin kontrole götürülen bir hastanız varsa o noktada da kullanabiliyorsunuz.

Uygulamaya kayıtlı olan ambulanslar da çeşitli testlerle uygulama içerisinde yer alabiliyor. Belli kalite standardını aşmayı başaramayan araçlar uygulamaya dahil edilmiyor. Zaten ekipmanı olmayan ya da hijyen sağlayamayan ambulans olmaz olsun da, böyle bir durumla karşılaşılmaması için azami özen gösterildiği ifade ediliyor.

İyileş uygulamasını hem Android hem de iOS cihazlardan kullanmak mümkün. Uygulamayı aşağıda yer alan bağlantılardan indirebilirsiniz.