AMD'nin geçtiğimiz ay tanıttığı ekran kartı serisinde yer alan Radeon RX 6800 XT overclock'landı ve sınırlarına dayandı. Ekran kartı, sıvı soğutmalı sistemde dünya rekoru kırmayı başardı.

AMD, bundan neredeyse bir ay önce NVIDIA'nın yeni RTX 30 serisine cevabını RDNA mimarili ekran kartı serisi RX 6000'i tanıtmıştı. AMD Radeon RX 6000 serisi, RX 6900 XT, RX 6800 XT ve RX 6800 üyelerinden oluşmaktaydı. AMD, şu ana kadar sunduğu verilerde NVIDIA'ya ciddi bir şekilde meydan okuduğunu göstermişti.

Bugünse şirketin yeni serisinde yer alan AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartının sınırları zorlandı. Takukou, AMD'nin referans Radeon RX 6800 XT ekran kartını eline alarak LN2 sıvı soğutmalı sistemde frekansı 2,8 GHz'e kadar çıkardı. AMD Radeon RX 6800 XT bu şartlar altında dünya rekoru kırmayı başardı.

60 bin puan barajını aşan ilk ekran kartı:

Overclock'lanarak olabilecek en yüksek performansı gösteren AMD Radeon RX 6800 XT, 3DMark Fire Strike performans testinde 48.890 genel puan elde etti. Ekran kartının grafik puanıysa 61.831'e dayandı. Bu da AMD RX 6800 XT'yi dünyanın en hızlı ekran kartı yapmaya yetti.

Ancak ekran kartı bu testle birlikte yalnızca en hızlı ekran kartı da olmadı. AMD'nin canavarı, 3DMark Fire Strike'da 60 bin puan bariyerini aşan ilk ekran kartı oldu. Yine de yapılan son overclock testi muhtemelen tek overclock testi de olmayacak. Ekran kartı piyasaya sürüldüğünde AMD'nin canavarından yeni rekorlar da bekliyoruz.

AMD Radeon RX 6800 XT, geçtiğimiz günlerde ışın izleme teknolojisi performansıyla gündeme gelmişti. AMD tarafından yayınlanacak sonuçlar daha önceden ele geçirilmişti. Bu sonuçlar, AMD Radeon RX 6800 XT'nin ışın izleme konusunda da oldukça başarılı olacağını gösteriyordu.