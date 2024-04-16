Android 15'te "NFC ile Kablosuz Şarj" Özelliği Gelebilir

Daha çok akıllı telefonlardan temassız ödeme için kullanılan NFC, Android 15'te kablosuz şarj için kullanılabilir. NFC kablosuz şarj kodu Android 15'e eklendi.

Kablosuz şarj teknolojileri son yıllarda giderek artan bir şekilde kullanılıyor. Bu teknolojiyi hem akıllı telefonlarda hem de diğer cihazlarda görebiliyoruz. Bunun için de Qi kablosuz şarj özelliği kullanılıyor. Android 15 ise daha versatil bir kablosuz şarj standardına sahip olabilir. NFC kablosuz şarj ya da WLC adı verilen yöntemin kodları Android 15'te ortaya çıktı.

Daha önce temassız ödemelerde gördüğümüz NFC (Near-Field Communication/Yakın-Alan İletişimi) teknolojisini kullanan WLC, daha küçük antenler kullanıyor. Bu da kulaklıklar, akıllı saatler, takip cihazları gibi cihazlarda kullanılabilmelerini sağlıyor. Aynı antenle NFC veri transferi de sağlanabiliyor. Bu teknoloji yeni özelliğin de merkezinde yer alıyor.

Daha küçük cihazlar da kablosuz şarj olabilecek

Aslında WLC tam olarak yeni bir teknoloji sayılmaz ancak daha önce Android gibi büyük teknoloji platformları bu teknolojiyi desteklemiyordu. Yeni ortaya çıkan kodlar ise Android 15 ile birlikte NFC kablosuz şarjın kullanılabilir olacağını gösteriyor. Bu da yepyeni WLC uyumlu cihazlar demek.

Elbette WLC, şarj kapasitesi ya da hızı açısından Qi ile boy ölçüşebilecek bir teknoloji değil ancak daha küçük cihazlar için hantal değiştirilebilir bataryalar ya da piller taşıma gereksinimini ortadan kaldırabilir. Android 15'in ne kadar başarılı olduğuna göre daha fazla üretici bu teknolojiyi kullanmaya başlayabilir ve özellikle giyilebilir teknolojiler alanında yeni atılımların yolunu açabilir.