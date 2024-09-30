Canlılar için Antarktika buzullarının altında yaşam, o habitata alıştıkları için yeterince konforludur. Ancak ansızın beliren ölüm parmakları, onların yerleşim yerlerinde oldukça endişelendirir. Peki bu ölüm parmakları neyin nesidir?

Verilen isimden de anlaşılacağı üzere bu yapılar, Antarktika denizlerini ve buzullarını olumsuz anlamda etkiler. Öyle ki bu yapılar, alışılmadık bir yapıdadır.

Gelin, ölüm parmaklarına dair ayrıntılara bakalım.

Araştırmacılar, Antarktika buzullarının altındaki bu ürkütücü ölüm parmaklarının, deniz tabanına doğru sürünerek ilerlediğini ve dokunduğu her şeyi dondurduğunu tespit etti.

Bu ölüm parmakları, uzun parmaklı uzaylı istilasını konu alan bir filmle aynı hissiyatı verse de neyse ki burada dünya dışı bir aktivite söz konusu değil. Bu, birkaç saat içinde büyüyen ve içinde tuzlu su bulunan bir buz küpü. Yani brikinül.

Deniz buzu oluştuğunda, deniz suyundaki tuzlar yapının bir parçası hâline gelmez. Bunun yerine, buzun içinde yüksek tuz içeriği sebebiyle donmayan, soğuk ve tuzlu su cepleri oluştururlar.

Eğer alttaki suya kaçma şansı verilirse, bu tuzlu batar.

Yani bu tuz içeriği onu, içine girdiği sudan çok daha yoğun bir hâle getirir. Tuzlu su akışı alçaldıkça da etrafındaki deniz suyunu dondurur ve böylece tuzlu su birikintileri yani ölüm parmakları oluşmuş olur.

Ayrıca buz sarkıtı olarak da bilinen tuzlu su sarkıtları yani brikinüller, deniz tabanına ulaştığında yayılmaya devam ederek zemini ve üzerindeki her şeyi dondurabilir. Bu oluşuma ölüm parmakları denmesinin sebebi de budur.

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