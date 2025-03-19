Penguin DIY isimli bir YouTuber, antep fıstığı kullanarak kablosuz kulaklık ortaya çıkardı. İşte ağzınızı açık bırakacak o ürün.

Teknolojik cihazların üzerinde oynanıp çok ilginç şeylere dönüştüğünü daha önce defalarca kez görmüştük. Şimdi ise Penguin DIY isimli yaratıcı işler yapan bir YouTuber, aklınıza gelmeyecek bir ürünle karşımıza çıktı.

Penguin DIY, antep fıstığından bir AirPods yaptı. Evet, yanlış okumadınız. Antep fıstığı kabuğu kullanarak kablosuz kulaklık ortaya çıkarmayı başardı.

Antep fıstığından kablosuz kulaklık böyle yapıldı

Yukarıdaki videodan hiç kimsenin aklına gelmeyecek bu ürünü nasıl yaptığını görebilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu sonucu ortaya çıkarmak hiç kolay olmadı. Ünlü YouTuber’ın her bir detayı ince işçilikle yapması ve her adımın doğru olmasını sağlaması gerekti.

Penguin DIY, bir kablosuz kulaklığın parçalarını çıkarıyor ve boyutlarını küçültüyor. Daha sonrasında ise tüm bileşenleri minyatür bir tutucu üzerine yerleştiriyor. Mikrofondan bataryaya kadar her şeyi de tek tek çalışacak bir şekilde koyuyor. Yapıştırıcı ve magnetler kullandıktan sonra da tüm parçaları antep fıstığı kabuğunun içine aktarıyor.

En sonunda da karşımıza antep fıstığından yapılmış, çalışan bir kablosuz kulaklık çıkıyor. 25 mAh’lik bataryasıyla şarj edilebilir olduğunu da belirtmek gerek. Videoda antep fıstığı kulaklığın kulağa takıldığını ve kutulara uygun olarak tasarlandığını görebiliyoruz.

Tabii ki bu tarz bir ürüne ne gerek var diyenler olabilir. Yine de gerçekten yaratıcı ve etkileyici bir çalışma olduğunu söylememiz yanlış olmaz.