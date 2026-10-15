Anthropic'in Geliri 16,8 Milyar Dolara Ulaştı: Sırada 2 Trilyon Dolar Var

Claude'un geliştiricisi Anthropic, gelirini hızla artırırken halka arz öncesinde 2 trilyon doları aşan bir şirket değerlemesini hedefliyor.

Yapay zekâ şirketlerinin büyüklüğünü artık yalnızca geliştirdikleri modellerle ölçmek mümkün değil. Bu modellerin ne kadar kullanıldığı, ne kadar gelir getirdiği ve bütün bunları sürdürmenin şirkete kaça mal olduğu da hesabın bir parçası. Claude'un arkasındaki Anthropic, açıkladığı son rakamlarla bu hesabın gelir tarafında epey yol aldığını gösteriyor. Şirketin geliri, bir önceki çeyrekteki 11,5 milyar dolardan 16,8 milyar dolara çıktı. Çeyrekten çeyreğe yüzde 45'lik bir artıştan söz ediyoruz.

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Anthropic'in açıkladığı bir başka rakam da şirketin mali tablosuna dair fikir veriyor. Şirket, düzeltilmiş hesaplamalara göre son iki çeyrekte kâr ettiğini ve hesaplama gücüne harcadığı her 1 dolar karşılığında 1,70 dolar gelir elde ettiğini belirtiyor. Uzmanların beklentileri gerçekleşirse yıllıklandırılmış gelirin yıl sonuna kadar 110 milyar dolara ulaşması mümkün. Bu tahmin, Anthropic'in bugünkü gelirinin çok daha ötesine uzanan bir büyüme beklentisine işaret ediyor.

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Anthropic, 2 trilyon doları aşan değerleme hedefliyor

Anthropic'in sıradaki büyük hedeflerinden biri halka arz. Şirketin, borsaya açılmadan önce 2 trilyon doları aşan bir değerlemeye ulaşmayı amaçladığı belirtiliyor. Bir diğer hedef de halka arzda OpenAI'dan önce davranmak. İki şirket arasındaki rekabet böylece yalnızca yapay zekâ modelleriyle sınırlı kalmayıp finans dünyasına da taşınabilir.

Böylesine büyük bir değerleme hedefinin arkasında, gelir beklentilerinin yanı sıra ciddi bir altyapı yatırımı da bulunuyor. Anthropic'in önümüzdeki on yıl boyunca bulut hizmetleri ve hesaplama altyapısı için yüz milyarlarca dolar harcaması bekleniyor. Yapay zekâ modellerini eğitmek ve kullanıcılara sunmak, yüksek miktarda işlem gücü gerektiriyor. Kullanım arttıkça bu kapasiteyi büyütmek de şirketin önündeki büyük maliyet kalemlerinden biri hâline geliyor.

Anthropic, rekabette güvenliği öne çıkarıyor

Anthropic'in karşısında OpenAI gibi güçlü rakipler var. Çin'de geliştirilen ve daha düşük maliyetlerle sunulan modeller de şirketlerin işini zorlaştırıyor. Dolayısıyla yalnızca daha yetenekli bir model geliştirmek yetmiyor; o modeli hangi maliyetle çalıştırabildiğiniz ve kullanıcıların neden onu tercih edeceği de önem taşıyor.

Anthropic, kendisini rakiplerinden ayırırken yapay zekâ güvenliğine verdiği önemi öne çıkarıyor. Şirketin büyüme planları da bu yaklaşımın büyük ölçekli bir ticari yapıyla birlikte yürütülebileceği iddiasına dayanıyor. Gelir artışı ve kârlılık açıklamaları, bu planın mali tarafına ilişkin önemli göstergeler sunuyor. Yine de önümüzdeki yıllarda yapılması beklenen altyapı harcamalarının boyutu düşünüldüğünde, bugünkü rakamların uzun vadede nasıl bir tabloya dönüşeceğini zaman gösterecek.