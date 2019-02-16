Apex Legends'ta 16.000'den Fazla Hileci Banlandı

Fortnite'ın tahtını sallayan Battle Royale oyunu Apex Legends'ta hileciler kendini göstermeye başladı.

Çıktığı günden beri ortalığı kasıp kavuran Battle Royale oyunu Apex Legends, kısa sürede milyonlarca oyuncu tarafından yoğun bir ilgiye maruz kalmıştı. Twitch gibi platformlarda liderliği elinde bulunduran Fortnite'ı bile geçen Apex Legends'a hilecilerin gelmesi de çok zaman almadı.

Respawn tarafından Reddit'te yapılan açıklamaya göre oyunun piyasaya çıktığı günden bugüne kadar 16.000'den fazla hileci banlandı. Bu hilecilerin hangi platformlarda oynadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Şu an için diğer oyuncuların hileci olduğunu düşündüğü kişiyi şikayet etmesini sağlayan bir özellik sunmayan Apex Legends'a önümüzdeki dönemde böyle bir raporlama sisteminin geleceği de yapılan açıklamada yer alanlar arasında. Tüm bunlara ek olarak Apex Legends yapımcısı Respawn yetkilileri tarafından, önümüzdeki hafta yayınlanacak güncellemeyle birlikte oyunun performansının ve stabilitesinin artırılacağı belirtildi.