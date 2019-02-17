Apex Legends'ın Yeni Karakterleri Ortaya Çıktı

Gündemden düşmeyen yeni Battle Royale oyunu Apex Legends'a yeni silahlar ve karakterler geliyor.

Fortnite'ın günlük en çok izlenme rekorunu 12 Şubat tarihinde kırarak -CS:GO'nun arkasında- 2. sıraya oturan Apex Legends, 4 Şubat'taki çıkışından sadece 8 gün sonra böyle bir rekora imza atmasıyla gerçekten başarılı bir yapım olduğunu kanıtladı. Çıkışını takip eden ilk 3 gün içerisinde 10 milyon ve ilk 1 hafta içerisinde 25 milyon oyuncuya ulaşan Electronic Arts (EA) yapımı yeni Battle Royale oyunu, oyun sektörünün gündemine oturdu.

Meraklıların incelediği Apex Legends kodlarında yeni bilgiler keşfedildi. Ortaya çıkan detaylara göre Apex Legends yeni karakterlere ve silahlara önümüzdeki zamanlarda sahip olacak.

~Yeni karakterlerin isimlerinin keşfedildiği kodlar.

Açığa çıkarılan karakterlerden bazılarının isimleri ve yetenekleri ise aşağıdaki şu şekilde:

Karakter: Octane

~Battlefield 1'de sıhhiyenin canlandırma şırıngası.

Octane isimli yeni karakterin bir çeşit şırınga ile iyileştirme kabiliyetine sahip olacağı düşünülüyor. Sadece kendisini veya takım arkadaşlarını -Lifeline'ın aksine- direkt iyileştirme yeteneğine sahip olan bir karakter, Apex Legends oyuncuları tarafından fazlasıyla talep görebilir.

Karakter: Wattson

~Apex Legends karakteri Gibraltar'ın mermileri ve bombaları engelleyen Q-Dome of Protection yeteneği.

Adında geçen Watt kelimesinden de anlayabileceğiniz üzere elektrikle alakalı bir karakter olan Wattson'ın özel kılan yeteneği ise düşmanları; hapseden, yavaşlatan ve onlara hasar veren bir yoğun elektriksel alan yaratabilmesi. Gibraltar'ın elektriksel alanla koruma yeteneğinin düşmanlara hasar veren ve onları yavaşlatan bir yetenek olarak başka bir karakterde karşımıza çıkması, gerçekten de kullanışlı olabilir.

Bu yeni karakterler dışında ne olduğu bilinmeyen bir dizi isim de bulunuyor. Bu isimlerın yeni bir karaktar veya silaha ait olabileceği düşünülüyor. Keşfedilen spesifik isimler ise şu şekilde:

Crypto

Husaria

Jericho

Nomad

Prophet

Rampart

Rosie

Skunner

~Apex Legends'ın hâlihazırda bulunan 10 karakteri.

Yeni karakterlerin -Electronic Arts'ın geçmiş oyunlarında da gördüğümüz üzere- ancak para ile satın alınabileceğini düşünüyoruz. Yeni karakterlerin yaz aylarına doğru oyuna eklenebileceği tahmin ediliyor. Apex Legends'ta oynama fırsatını bulabileceğiniz ilk yeni karakterlerin ise ortaya çıkan en fazla bilgiye sahip olmaları nedeniyle Octane ve Wattson olabileceğini düşünüyoruz.