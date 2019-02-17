Apex Legends'taki Oyun İçi Satın Alımlar Cep Yakıyor

Yeni Battle Royale oyunu Apex Legends'te silah ve karakterler için özelleştirme edinmeye yarayan oyun için paranın satın alım fiyatı oldukça yüksek.

E-Spor'un muhtemel yeni lideri Apex Legends, 4 Şubat'ta çıkış yapmasını takip eden 72 saatte 10 milyon, 1 hafta içerisinde ise tam 25 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Kitlesini hızla büyütmeye devam eden Apex Legends'ta P2W (para ver ve üstün ol) mantığı bulunmuyor. Peki ücretsiz yeni Battle Royale oyunu Apex Legends'ın yapımcısı olan Electronic Arts (EA) nasıl para kazanıyor?

Oynanışı Battle Royale oyun türüne yeni bir soluk getiren Apex Legends'ın oyun içi satın alımları EA'e para kazancı sağlıyor. Ne var ki her şeye ücret talep etmesiyle tanıdığımız EA, oyun içi satın alım ücretlerini Apex Legends'ta da yüksek tutuyor. Yurt dışında ise EA'e oyun içi satın alım ücretleri hakkında tepkiler çığ gibi büyüyor.

Oyun içerisinde geçen para olan Apex Coins'in:

1.000 adeti için 54 TL,

2.150 adeti için 108 TL,

4.350 adeti için 215 TL,

6.700 adeti için 322 TL,

11.500 adeti içinse 536 TL ödemeniz gerekiyor.

Oyunda sınırlı süreli olarak satışa çıkan kişiselleştirmeleri satın alabilmek için en azından 1.100 Apex Coins'e ihtiyacınız var. EA'in satışa sunduğu ilk Apex Coins seçeneği 54 TL'ye 1.000 Coin ne yazık ki yetersiz kalıyor ve bu sebeple en az 108 TL ödemeniz gerekiyor. Pazarlama tekniklerini Apex Legends'ta da konuşturan EA bizleri şaşırtmıyor.

Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ve League of Legends'ta (LoL) olan kasa mantığı Apex Legends'ta da bulunuyor. Yeni Battle Royale oyununda bulunan kasalar her seviye atlandığında oyunculara veriliyor. Bu kasaların içinden silahlar, karakterler ve daha bir çok özelleştirme ürünleri oyuncuların kullanımı için çıkıyor.

Apex Legends'ta bulunan bir kasanın ücreti 100 Apex Coins. Her ne kadar normal gibi görünen bu ücret, aslında hiç de masum değil çünkü 100 Apex Coins'i satın almak için 5,40 TL ödemeniz gerekiyor. En pahalı Apex Coins seçeneği olan 536 TL'ye 11.500 Apex Coins'i satın alırsanız bu fiyat 4,66 TL'ye düşüyor. Arada çok bir fark görünmemekle birlikte oyuncular bu durumdan isyan ediyorlar.

EA'den konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Electronic Arts'ın daha önceden de bildiğimiz hareketleri göz önüne alındığında bu fiyatların indirilmeyeceği ancak ara sıra kampanyalar/fırsatlar düzenlenebileceğini tahmin ediyoruz.