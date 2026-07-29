Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Apple’dan Akıllı Ev Atağı: 3 Ürün Çok Yakında Tanıtılabilir!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

İddiaya göre Apple, çok yakında 3 yeni akıllı ev cihazı tanıtabilir. Bu ürünlerin hepsinin neredeyse hazır olduğu belirtilmiş.

Apple’dan Akıllı Ev Atağı: 3 Ürün Çok Yakında Tanıtılabilir!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, yavaş yavaş farklı kategorilerden ürünlerine de ağırlık vermeye başlamıştı. Akıllı ev cihazlarının da bunlardan biri olduğu söyleniyordu. Şimdi ise ev ekosistemini baştan aşağı değiştirecek dev bir ürün hamlesine hazırlandığı öne sürüldü.

En güvenilir Apple kaynağı diyebileceğimiz Bloomberg Editörü Mark Gurman’ın aktardığına göre şirket, çıkış yapmaya "neredeyse hazır" olan üç farklı akıllı ev cihazı üzerinde çalışıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Apple’dan Akıllı Ev Atağı: 3 Ürün Çok Yakında Tanıtılabilir!
apel
aplmansetve2

3 ürün de çok yakında gelebilir

apel

Bu ürünlerin ilk ikisini, önümüzdeki sonbahar aylarında tanışmayı beklediğimiz yeni bir Apple TV ve güncellenmiş bir HomePod mini oluşturuyor. Tasarım açısından mevcut jenerasyonlara sadık kalacağı belirtilen bu cihazların temel farkı ise iç yapıları. Şirket, yapay zekâ destekli yeni Siri deneyimini pürüzsüz biçimde sunabilmek adına cihazları daha güçlü ve hızlı işlemcilerle donatacak.

İddiaların en dikkat çekici kısmı ise Apple’ın uzun süredir konuşulan akıllı ev merkezi olarak nitelendirilen ürünü. Sızıntılara göre cihaz, Ekim ayı ile önümüzdeki yılın başı arasında çıkış yapacak şekilde gün sayıyor. Apple’ın bu ürün için iki farklı tasarım versiyonu geliştirdiği belirtilmiş. Bunlardan biri yarım kubbe şeklinde bir tabana oturtulmuş ekran tasarımı sunarken, diğeri yeni bir manyetik sistem sayesinde doğrudan duvara monte edilebilecek.

aplmansetve2

7 inç boyutunda kare bir ekrana sahip olacağı aktarılan cihazın merkezinde Siri AI yer alacak. tvOS altyapısını temel alan yepyeni bir işletim sistemiyle gelecek olan ekran arayüzü; uygulamaları, simgeleri ve araç takımları ile tvOS ve watchOS’in bir harmanı gibi görünecek. Cihazın öne çıkan yetenekleri arasında FaceTime görüşmeleri, ev güvenlik izleme, HomeKit entegrasyonu ve Apple Watch benzeri kişiselleştirilebilir saat kadranları bulunacak. Yüz tanıma ile geleceğini belirtelim. Sistem, ekranın önünde kimin durduğunu ve kişiye olan mesafesini anlık olarak tespit ederek arayüzü kişiselleştirebilecek.

Bloomberg raporu, Apple’ın akıllı ev haritasının sadece bu üç cihazla sınırlı olmadığını da gösteriyor. Öyle ki şirket, ileri tarihlerde sunmak üzere iki üst düzey akıllı ev ürünü daha geliştiriyor olabilir. Biri 9 inçlik daha büyük bir ekrana ve hareketli mekanizmaya sahip premium robotik ev merkezi, diğeri ise ev içi kullanım için tasarlanmış gelişmiş bir güvenlik kamerası.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung Akıllı Gözlüğün Özellikleri Açıklandı: Iron Man'in Teknolojisi Gerçek Oluyor

Samsung Akıllı Gözlüğün Özellikleri Açıklandı: Iron Man'in Teknolojisi Gerçek Oluyor

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Samsung’dan Akıllı Saatlerde Bir İlk: Galaxy Watch9 ve Ultra 2, 5 Yıl Güncelleme Desteğiyle Geliyor!

Samsung’dan Akıllı Saatlerde Bir İlk: Galaxy Watch9 ve Ultra 2, 5 Yıl Güncelleme Desteğiyle Geliyor!

Samsung Galaxy Z Flip 8, Fold 8, Fold 8 Ultra, Watch 9 ve Watch Ultra 2'nin Türkiye Fiyatları Açıklandı

Samsung Galaxy Z Flip 8, Fold 8, Fold 8 Ultra, Watch 9 ve Watch Ultra 2'nin Türkiye Fiyatları Açıklandı

Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Motorsuz ve Pedalsız İlk "Tesla Bisikleti" Satışa Sunuldu!

Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Motorsuz ve Pedalsız İlk "Tesla Bisikleti" Satışa Sunuldu!

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4’ten Bilgiler Geldi: Hayal Kırıklığı Yaratacak!

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4’ten Bilgiler Geldi: Hayal Kırıklığı Yaratacak!

Samsung Galaxy Watch9 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy Watch9 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Hisense, Türkiye’de Üç Yeni Klima Serisini Satışa Sundu

Hisense, Türkiye’de Üç Yeni Klima Serisini Satışa Sundu

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Uygun Fiyatlı Ama Premium Görünen 6 Otomobil

Uygun Fiyatlı Ama Premium Görünen 6 Otomobil

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com