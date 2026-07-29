İddiaya göre Apple, çok yakında 3 yeni akıllı ev cihazı tanıtabilir. Bu ürünlerin hepsinin neredeyse hazır olduğu belirtilmiş.

Apple, yavaş yavaş farklı kategorilerden ürünlerine de ağırlık vermeye başlamıştı. Akıllı ev cihazlarının da bunlardan biri olduğu söyleniyordu. Şimdi ise ev ekosistemini baştan aşağı değiştirecek dev bir ürün hamlesine hazırlandığı öne sürüldü.

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En güvenilir Apple kaynağı diyebileceğimiz Bloomberg Editörü Mark Gurman’ın aktardığına göre şirket, çıkış yapmaya "neredeyse hazır" olan üç farklı akıllı ev cihazı üzerinde çalışıyor.

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3 ürün de çok yakında gelebilir

Bu ürünlerin ilk ikisini, önümüzdeki sonbahar aylarında tanışmayı beklediğimiz yeni bir Apple TV ve güncellenmiş bir HomePod mini oluşturuyor. Tasarım açısından mevcut jenerasyonlara sadık kalacağı belirtilen bu cihazların temel farkı ise iç yapıları. Şirket, yapay zekâ destekli yeni Siri deneyimini pürüzsüz biçimde sunabilmek adına cihazları daha güçlü ve hızlı işlemcilerle donatacak.

İddiaların en dikkat çekici kısmı ise Apple’ın uzun süredir konuşulan akıllı ev merkezi olarak nitelendirilen ürünü. Sızıntılara göre cihaz, Ekim ayı ile önümüzdeki yılın başı arasında çıkış yapacak şekilde gün sayıyor. Apple’ın bu ürün için iki farklı tasarım versiyonu geliştirdiği belirtilmiş. Bunlardan biri yarım kubbe şeklinde bir tabana oturtulmuş ekran tasarımı sunarken, diğeri yeni bir manyetik sistem sayesinde doğrudan duvara monte edilebilecek.

7 inç boyutunda kare bir ekrana sahip olacağı aktarılan cihazın merkezinde Siri AI yer alacak. tvOS altyapısını temel alan yepyeni bir işletim sistemiyle gelecek olan ekran arayüzü; uygulamaları, simgeleri ve araç takımları ile tvOS ve watchOS’in bir harmanı gibi görünecek. Cihazın öne çıkan yetenekleri arasında FaceTime görüşmeleri, ev güvenlik izleme, HomeKit entegrasyonu ve Apple Watch benzeri kişiselleştirilebilir saat kadranları bulunacak. Yüz tanıma ile geleceğini belirtelim. Sistem, ekranın önünde kimin durduğunu ve kişiye olan mesafesini anlık olarak tespit ederek arayüzü kişiselleştirebilecek.

Bloomberg raporu, Apple’ın akıllı ev haritasının sadece bu üç cihazla sınırlı olmadığını da gösteriyor. Öyle ki şirket, ileri tarihlerde sunmak üzere iki üst düzey akıllı ev ürünü daha geliştiriyor olabilir. Biri 9 inçlik daha büyük bir ekrana ve hareketli mekanizmaya sahip premium robotik ev merkezi, diğeri ise ev içi kullanım için tasarlanmış gelişmiş bir güvenlik kamerası.