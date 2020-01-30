TOGG, Çalışma Ekibini Kurmak İçin İş İlanları Açmaya Başladı

Fazlasıyla beğenilen yerli otomobilin üreticisi TOGG, LinkedIn üzerinden bünyesine katacağı yeni ekip arkadaşları için ilan yayınladı. TOGG’un yeni ilanı şirketin İç Denetim pozisyonuna dair oldu.

27 Aralık gününde tüm Türkiye’yi kendine hayran bıraktıran yerli otomobilin üreticisi TOGG, bu yolda daha da ilerlemek için bünyesine katacak ekip arkadaşları aramaya başladı. Şirket, daha önce paylaştığı iş ilanlarının üzerine bugün bir yenisini daha ekledi.

LinkedIn’de daha önce İş Geliştirme (Şarj), Üretim Mühendisliği ve Kokpit Ürün Geliştirme ilanlarını yayınlayan TOGG, bugün de İç Denetim ilanını yayınladı. Şirket, pozisyona kabul edeceği kişide aranan özellikleri en ince ayrıntısına kadar sıralayarak ilanı LinkedIn’e koydu.

TOGG, İç Denetim pozisyonunda çalışacak ekip arkadaşı arıyor:

TOGG’un İç Denetim pozisyonuna Orta-Üst Düzey Yönetici kıdem düzeyiyle kabul edeceği kişide aranan özellikler şu şekilde listelendi:

Deneyim, eğitim ve gerekli beceriler:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans ve/veya saygın bir üniversiteden yüksek lisans derecesi

En az 10 yıllık tecrübe

İç denetim sürecinde deneyim

Güçlü analitik ve problem çözme becerileri

Güçlü öz motivasyon, yeni fikirleri tanıtma, bunları ekiple paylaşma ve birlikte daha da geliştirme yeteneği

Disiplinlerarası takımlarda bölümler arası süreçleri anlama ve geliştirme becerisi

İleri düzeyde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerileri

Yurtdışında ve küresel ekiplerle çalışabilme becerisi

Sorumluluklar:

Süreç envanterinin oluşturulması, iyileştirme alanlarının belirlenmesi, süreç akış şemalarının belgelenmesi, risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin analizi

Şirketin işletme uygulamalarının, risk yönetim sürecinin ve iç kontrol sürecinin incelenmesi ve geliştirilmesi

İç kontrol metodolojilerini kullanarak şirketin iç sürecindeki kontrol listelerinin geliştirilmesi

Şirketin tedarik, İnsan Kaynakları yetkilendirme ve dosyalama, muhasebe ve para transferi, yetkili imza listesi, Bilişim Teknolojileri yetkilendirme, yönetim erişimi, e-posta erişimi gibi dahili sürecinin denetimi ve kontrolü

Denetim raporlarının hazırlanması ve şirketin iç denetim sürecinin yönetilmesi

İlgili İç Kontrol metodolojisi ile yönetime destek sağlanması

Önemli iç kontrollerin izlenmesini, iç kontrol çıktılarının grup politikalarıyla tutarlı olmasını sağlamak

İç kontrol çerçevesinde yeterli ve zamanında raporlama yapılması ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak gereklilikler doğrultusunda eksikliklerin kontrol edilmesi

Süreç sahiplerini iyileştirme eylem planlarının uygulanmasında destekleme ve süreç sahibine süreçler, risk yönetimi ve iç kontroller hakkında rehberlik sağlama

TOGG'un yayınladığı ilana bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.