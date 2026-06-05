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Apple Arcade’e Her Biri Birbirinden Eğlenceli 9 Yeni Oyun Ekleniyor

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Apple, aylık belli ücret ödeyerek birçok oyuna erişmenizi sağlayan Apple Arcade’e 9 yeni oyun geleceğini açıkladı.

Apple Arcade’e Her Biri Birbirinden Eğlenceli 9 Yeni Oyun Ekleniyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, aylık belli ücretler sayesinde oyunlara erişmenizi sağlayan “Apple Arcade” isimli bir abonelik hizmetine sahip. Bu hizmet, abonelere sürekli yenilenen büyük bir oyun kataloğuna ulaşma imkânı tanıyor. Düzenli olarak da yeni oyunların Apple Arcade kütüphanesine eklendiğini görüyoruz. Ülkemizde aylık 69,99 TL’ye erişmek mümkün.

Şimdi ise Apple tarafından Arcade kullanıcılarını çok sevindirecek bir açıklama geldi. Firma, yakın zamanda hizmete 9 yeni oyunun daha ekleneceğini resmen duyurdu. Oyunlar arasında dikkat çeken yapımlar var. Dört oyun dün çıktı, biri 30 Haziran’da çıkacak, diğer dördü de 2 Temmuz’da gelecek.

İçerikten Görseller

Apple Arcade’e Her Biri Birbirinden Eğlenceli 9 Yeni Oyun Ekleniyor
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Apple Arcade’e eklenen ve eklenecek oyunlar

aple1

  • Mini Football Legends - 4 Haziran
  • My Talking Tom 2+ - 4 Haziran
  • Coffee Inc 2+ - 4 Haziran
  • FreeCell Solitaire: Card Game+ - 4 Haziran
  • Family Feud Pocket - 30 Haziran
  • Dungeon Clawler+ - 2 Temmuz
  • Creatures of the Deep+ - 2 Temmuz
  • Pocket City 2+ - 2 Temmuz
  • Draw It+ - 2 Temmuz

Yukarıdan görebileceğiniz üzere futboldan kart oyunlarına kadar birçok farklı oyun geliyor. Türkiye’deki Aileler Yarışıyor yarışmasının orijinali olan Family Feud’dan esinlenen bir oyun da geliyor.

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