Apple, aylık belli ücretler sayesinde oyunlara erişmenizi sağlayan “Apple Arcade” isimli bir abonelik hizmetine sahip. Bu hizmet, abonelere sürekli yenilenen büyük bir oyun kataloğuna ulaşma imkânı tanıyor. Düzenli olarak da yeni oyunların Apple Arcade kütüphanesine eklendiğini görüyoruz. Ülkemizde aylık 69,99 TL’ye erişmek mümkün.
Şimdi ise Apple tarafından Arcade kullanıcılarını çok sevindirecek bir açıklama geldi. Firma, yakın zamanda hizmete 9 yeni oyunun daha ekleneceğini resmen duyurdu. Oyunlar arasında dikkat çeken yapımlar var. Dört oyun dün çıktı, biri 30 Haziran’da çıkacak, diğer dördü de 2 Temmuz’da gelecek.
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Apple Arcade’e eklenen ve eklenecek oyunlar
- Mini Football Legends - 4 Haziran
- My Talking Tom 2+ - 4 Haziran
- Coffee Inc 2+ - 4 Haziran
- FreeCell Solitaire: Card Game+ - 4 Haziran
- Family Feud Pocket - 30 Haziran
- Dungeon Clawler+ - 2 Temmuz
- Creatures of the Deep+ - 2 Temmuz
- Pocket City 2+ - 2 Temmuz
- Draw It+ - 2 Temmuz
Yukarıdan görebileceğiniz üzere futboldan kart oyunlarına kadar birçok farklı oyun geliyor. Türkiye’deki Aileler Yarışıyor yarışmasının orijinali olan Family Feud’dan esinlenen bir oyun da geliyor.