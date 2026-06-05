Apple, aylık belli ücret ödeyerek birçok oyuna erişmenizi sağlayan Apple Arcade’e 9 yeni oyun geleceğini açıkladı.

Apple, aylık belli ücretler sayesinde oyunlara erişmenizi sağlayan “Apple Arcade” isimli bir abonelik hizmetine sahip. Bu hizmet, abonelere sürekli yenilenen büyük bir oyun kataloğuna ulaşma imkânı tanıyor. Düzenli olarak da yeni oyunların Apple Arcade kütüphanesine eklendiğini görüyoruz. Ülkemizde aylık 69,99 TL’ye erişmek mümkün.

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Şimdi ise Apple tarafından Arcade kullanıcılarını çok sevindirecek bir açıklama geldi. Firma, yakın zamanda hizmete 9 yeni oyunun daha ekleneceğini resmen duyurdu. Oyunlar arasında dikkat çeken yapımlar var. Dört oyun dün çıktı, biri 30 Haziran’da çıkacak, diğer dördü de 2 Temmuz’da gelecek.

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Apple Arcade’e eklenen ve eklenecek oyunlar

Mini Football Legends - 4 Haziran

My Talking Tom 2+ - 4 Haziran

Coffee Inc 2+ - 4 Haziran

FreeCell Solitaire: Card Game+ - 4 Haziran

Family Feud Pocket - 30 Haziran

Dungeon Clawler+ - 2 Temmuz

Creatures of the Deep+ - 2 Temmuz

Pocket City 2+ - 2 Temmuz

Draw It+ - 2 Temmuz

Yukarıdan görebileceğiniz üzere futboldan kart oyunlarına kadar birçok farklı oyun geliyor. Türkiye’deki Aileler Yarışıyor yarışmasının orijinali olan Family Feud’dan esinlenen bir oyun da geliyor.