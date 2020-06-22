Intel işlemcilerin performansından uzun süredir memnun olmadığı bilinen Apple’ın bugün başlayacak olan geliştirici konferansı WWDC’de ilk ARM işlemcili Mac’leri tanıtacağı öne sürüldü. ARM’li ilk Mac’lerin arasında 13 inç bir MacBook Pro ve yeniden tasarlanmış 24 inç iMac olacağı öne sürüldü.

Uzun bir zamandır Apple’ın MacBook ve iMac’lerde Intel işlemcilerin yerine ARM işlemcileri kullanacağı söyleniyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir haber, Apple’ın bugün düzenleyeceği geliştirici konferansı WWDC’de ARM işlemcili Mac’leri tanıtacağını gösteriyordu.

Apple’ın ürünleriyle ilgili yayınladığı tutarlı raporlarla öne çıkan Apple analisti Ming-Chi Kuo da bu iddialar destek verdi. Kuo, bir adım daha ileri giderek WWDC’de Apple’ın duyuracağı ARM işlemcili Mac’lerin hangisi olacağını açıkladı.

Ming-Chi Kuo, Apple’ın bugün başlayacak WWDC konferansında ARM tabanlı işlemciye sahip bir 13 inç MacBook Pro ve tamamen yeniden tasarlanmış 24 inç iMac duyuracağını öne sürdü. Daha önce ortaya atılan iddialar, ARM tabanlı işlemciye sahip Mac’lerin 2021 yılında piyasada olacağın öne sürüyordu. Kuo, ARM tabanlı işlemciyle gelecek Mac’lerin bu yılın sonbaharında piyasada olacağını iddia ediyor. Apple’ın planları gerçekten 2020 sonbaharında ARM işlemcili Mac’leri piyasaya sürmekse bile devam eden pandemi durumu, Apple’ın planlarının 2021’in ilk çeyreğine kalmasına neden olabilir.

Ming-Chi Kuo, Apple’ın 24 iMac’lerde ilk olarak Intel’in işlemcilerini denediğini daha sonra ARM’ye geçtiğini de iddia ediyor. Kuo, ARM işlemcili iMac ve MacBook Pro’nun Intel işlemcili modellerden yüzde 50 veya yüzde 100 daha hızlı olacağını da iddia ediyor.

İddia edildiği gibi Apple, bugün ARM işlemcili Mac’ler tanıtırsa geliştiricilerinde uygulama ve yazılımlarını yeni mimariye göre düzenlemeleri gerekebilir. Bu nedenle ARM’li Mac’lerin 2021 yılında piyasaya sürülecek olması şu an için mantıklı görünüyor.

Apple’ın Mac’lerde ARM tabanlı işlemciye geçişi artık kuuvetli bir ihtimal olarak görünüyor. Daha önce ortaya çıkan haberlerde, Apple’ın donanım geliştiricilerinin Intel’in işlemcilerinin performansından memnun olmadığı, şimdi olmasa bile gelecekte Intel işlemcilerin Mac’lerin performansının düşmesine neden olacağını öne sürüyordu.

Apple’ın ARM tabanlı işlemciye sahip Mac’lere bu yıl geçip geçmeyeceğini bu akşam ki WWDC’de öğreneceğiz. Apple’ın geliştirici konferansı WWDC, bugün saat 20.00’da başlayacak. Apple’ın tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştireceği etkinliği izlemenin yollarını buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.