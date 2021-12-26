Apple’ın uzun zamandır dikkat çeken projelerinden biri olan AR/VR başlık ve gözlükleri, bir kez daha yeni bir gelişmeyle gündeme geliyor. Elde edilen bilgilere göre şirket, projede birlikte çalışmak için bir Meta çalışanını işe aldı.

Teknoloji alanında lider markalardan olan Apple, yeni ürünleriyle gündem konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir süredir sektörün gelişen alanlarından biri olan artırılmış ve sanal gerçeklik gözlükleri de şirketin gözünden kaçmadı. Bir süredir bu alanda çalışmalarını sürdüren teknoloji devinin ürünlerini geliştirmek için önemli bir adım attığı bilgisine ulaşıldı.

Şirketin bu alandaki çalışmaları geçtiğimiz dönemde söylentilere de konu olmuştu. Apple ürünlerinin ortak özelliği de bu olsa gerek. Son olarak ortaya çıkan bir söylenti de henüz iPhone 13 yeni çıkmışken iPhone 15 hakkında ‘köklü bir değişim’ ile ilgiliydi. Geçtiğimiz aylarda Apple’ın artırılmış gerçeklik başlığının tanıtılacağı tarih de yine paylaşılmıştı. Şimdiyse şirketin, bu alandaki çalışmalarında yardımcı olması için bir Meta çalışanını işe aldığı öne sürüldü.

Son teknolojiyle donatılacak:

Bloomberg tarafından elde edilen bilgilere göre Apple, artırılmış ve sanal gerçeklik başlığı üzerinde çalışmalarını sürdürürken Meta’nın ‘iletişim ve halkla ilişkiler’ bölümünün müdürünü işe aldı. Apple’ın birkaç yıldır gündeme gelen bu projesinin iki versiyon ile tanıtılması bekleniyor: artırılmış/sanal (AR/VR) gerçeklik başlığı ve artırılmış gerçeklik gözlüğü.

Elde edilen bilgiler, Apple’ın AR/VR başlığının son teknolojiyle donatılacağı yönünde. Bu nedenle uzmanlar, bu ürünün halkın her kesiminden ziyade profesyonel kullanıcılar için sunulacağı görüşünde. İki adet 8K ultra-yüksek çözünürlüklü ekranı olan başlığın ayrıca ileri teknoloji 3D sensörlere de sahip olması bekleniyor. Öte yandan Apple gözlüklerinin iPhone telefonlar olmadan ‘işe yaramayacağıyla’ ilgili söylentiler de boşa çıkmış gibi görünüyor. Son bilgilere göre gözlükler de telefon yakınlarda olmasa bile çalışabilecek.

Apple’ın dört gözle beklenen AR/VR ürünlerinin ne zaman geleceği henüz tam olarak net değil. Uzmanlar öncelikle 2020 yılında ürünün tanıtılmasını bekliyordu ancak bu tarih 2022 yılına kadar çekildi. Önümüzdeki dönemde konunun giderek daha da kesinleşmesi bekleniyor.