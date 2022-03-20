Apple'ın Çalışanı Tarafından 10 Milyon Dolar Dolandırıldı

Apple, bünyesinde 10 yıldır çalışma hayatına devam eden bir çalışanını şirketi 10 milyon dolardan fazla dolandırdığı gerekçesiyle mahkemeye verdi. Çalışanın bu suçları işlerden başka bir şirketten destek aldığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple merkezinde içerisinde beyaz bir toz olan zarf, çalışanlara korku dolu anlar yaşatmayı başarmıştı. Apple’a düzenlenen ve büyük bir kaosa sebep olan zarfın şirkete zarar vermek isteyen biri ya da birileri tarafından gönderildiği düşünüldü. Ancak şirkete verilen veya verilmek istenen zarar her zaman bir zarf kadar masum olmayabiliyor. Bu kez de bir Apple çalışanının şirkete maddi olarak büyük bir zarar verdiği söylendi.

Apple, yüklü bir miktar dolandırıcılık yapmakla suçladığı çalışanının bu suçlarda başka şirketlerle de ortak olduğunu iddia etti. Söz konusu çalışanın yıllardır Apple bünyesinde çalışmalarına devam ettiği ve şirketten dolandırdığı miktarın yaklaşık 10 milyon dolar olduğu söylendi.

Apple, dolandırıcılık yapmakla suçladığı çalışanı mahkemeye verdi

Apple bünyesinde 10 yıldır çalışma hayatına devam eden 52 yaşındaki Dhiendra Prasad şirket tarafından dolandırıcılık yapmak, kara para aklamak, ekipman çalmak ve vergi kaçakçılığıyla suçlandı. Şirkete verdiği toplam zararın 10 milyon dolar da fazla olduğu söylenen Prassad konuyla ilgili sessizliğini sürdürürken iddiaların da ardı arkası kesilmedi. AP News’in haberine göre, Prassad'ın bu dolandırıcılıkları yaparken tek başına olmadığı düşünülüyor. Başka bir şirketin iki sahibinin de bu dolandırıcılıklarda Prassad’la birlikte çalıştıklarını kabul ederek bu suçlara ortak olduğu da gelen iddialar arasında.

Savcılığa yapılan şikayette Prassad "maddi bir konuda dolandırmak ve maddi olarak yanlış ve hileli iddialar, temsiller ve vaatler yoluyla ve ihmaller yoluyla para ve mülk elde etmek için bir plan ve hile tasarlamak ve tasarlamak için bilerek komplo kurmak" cümlelerine yer veriliyor. Bu da her bir suç için Prassad’ın 5 ila 20 yıl arası hapis cezasının isteneceği anlamına geliyor. Apple, şirketi yüklü bir miktar zarara uğrattığını iddia ettiği çalışanıyla önümüzdeki günlerde San Jose’deki ABD Bölge Mahkemesi’nde karşı karşıya gelecek. ABD Başsavcılığı, Prassad’a ait toplam 5 milyon dolar değerinde mülk ve mali hesaplarına el konulmasına izin verdi.