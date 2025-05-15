Apple’ın yeni nesil araç içi sistemi CarPlay Ultra kullanıma sunuldu. İlk olarak Aston Martin modellerinde yer almaya başladı. CarPlay Ultra, hız göstergesi ve harita gibi verileri tek ekranda birleştirebilecek ve iPhone 12 ve sonrası modellerle uyumlu çalışacak.

Apple, 2022 yılında duyurduğu yeni nesil araç içi sistemini nihayet hayata geçirdi. “CarPlay Ultra” ismiyle gelen bu sistem, ilk olarak Aston Martin'in yeni araçlarında kullanılmaya başlandı.

Apple’ın yeni CarPlay sürümü şimdilik yalnızca ABD ve Kanada’daki yeni Aston Martin modellerinde kullanılabiliyor. Şirketin açıklamasına göre ise CarPlay Ultra kısa süre içinde uyumlu sistemlere sahip mevcut Aston Martin araçlarına da güncelleme ile gelecek. Öte yandan Hyundai, Kia ve Genesis gibi markalar da CarPlay Ultra’yı araçlarına entegre etmek için hazırlık yapıyor.

Harita, medya ve hız göstergesi artık tek ekranda

Yeni nesil CarPlay, önceki sürüme göre araç ekranlarını çok daha kapsamlı şekilde kullanma imkânı sunacak. Hız göstergesi, devir saati, yakıt ve sıcaklık gibi veriler doğrudan dijital gösterge paneline yansıtılabilecek. Aynı zamanda sürücüler, iPhone’larından gelen harita, medya ve sürücü destek bilgilerini de bu sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

CarPlay Ultra, iOS 18.5 veya üstü yüklü olan iPhone 12 ve sonrası modellerle uyumlu çalışıyor olacak. Sistem üzerinden araç içi radyo ve klima gibi kontroller, fiziksel düğmeler, ekran dokunuşları veya Siri aracılığıyla yönetilebilecek. Yeni widget yapısı ise ekranlara uyumlu olacak şekilde yeniden tasarlanmış durumda. Yeni sistemin diğer üreticilere ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmış değil. Porsche gibi önceden destek vereceğini açıklayan markaların da ilerleyen dönemde güncellemeyi alması bekleniyor.