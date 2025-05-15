Apple, Harita uygulamasına kullanıcıların çok işine yarayacak bir özellik getirdi. Artık restoranlar, oteller gibi işletmeler hakkında Michelin gibi yerlerden uzman yorumları görmek mümkün olacak.

Apple, Google Haritalar rakibi olan Harita uygulamasına kullanıcıların çok daha iyi deneyimler yaşaması için düzenli olarak yeni özellikler getiriyordu. Şirket, şimdi de bölgenizdeki en iyi ve en kaliteli mekânları Apple Maps üzerinden çok hızlı bir şekilde bulmanızı sağlayacak bir özellik kullanıma sundu.

Bu özellik, haritada normalde yer alan yorum ve puanlara ek olarak uzman yorumları içerecek. Yani uzmanlar ve eleştirmenler tarafından en çok beğenilen mekânları direkt Apple’ın Harita uygulaması üzerinden görebileceksiniz.

Michelin Rehberi gibi uzman yorumlarını görmek mümkün olacak

Birkaç örnek verelim. İyi restoran deyince herkesin aklına “Michelin” gelir. İşte Apple Maps’in uzman yorumu özelliğinin yaptığı şey de tam olarak bu. Size bölgedeki Michelin Rehberi’ne girmeyi başarmış veya direkt Michelin yıldızı alan en iyi restoranları gösterecek. O restorana bastığınızda altında puanı, Michelin tarafından seçilip seçilmediği gibi bilgileri görebileceksiniz.

Apple’ın aktardığına göre Harita uygulamasında uzman kaynakların çektiği fotoğraflar, yaptığı yorumlar, o işletmeyi diğerlerinden ayıran özellikler gibi unsurlar da yer alacak. Ayrıca yakın zamanda Michelin iş birliği yoluyla direkt rezervasyon yapma imkânı da sunulacağı şirket tarafından belirtilmiş.

Bu tarz uzman yorumları yalnızca restoranlarda da değil. Oteller gibi farklı türden işletmelerde de uzman yorumları eklenecek. Biz özelliği henüz Türkiye’deki Michelin’li restoranlarda göremedik. Kademeli olarak gelmeye başlamış olabilir. O yüzden bizde de erişilebilir olması biraz zaman alabilir.