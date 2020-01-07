Apple tarafından kullanıcılarına sunulan ücretsiz bulut depolama hizmeti iCloud, günümüzde özellikle iPhone sahipleri olmak üzere milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Peki bulut hafıza hizmeti iCloud'u kullanmanın incelikleri neler? Gelin birlikte bakalım.

Apple, özellikle iPhone serisi akıllı telefonları sayesinde oldukça ciddi gelirler elde ediyor. Her şirket gibi fiziksel bir karşılığı olan ürünlerinin yanında, iCloud gibi hizmetler de sunuyor. Diğer şirketlere kıyasla güvenlik konusunda beklentileri bir nebze daha fazla karşılayan Apple, özellikle yazılım konusunda oldukça memnun edici seviyeye gelmiş durumda. Bunun en büyük göstergesi ise iCloud gibi hizmetlerin giderek yaygınlaşıyor olması.

iCloud, her ne kadar oldukça güvenli olsa da hackerların hedefi olmaktan kurtulamadı. Özellikle ünlülerin uygunsuz fotoğraf ve videoları çalınan iCloud siber saldırılarının ardından kullanıcılar uygulamadan bir nebze korkar oldu. Şayet siz de bu korkanlardan birisi iseniz, aşağıda vereceğimiz iCloud tüyoları sayesinde hem güvenliği arttırabilir hem de uygulamayı daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Kaybettiğiniz veya sildiğiniz dosyayı iCloud üzerinden geri getirebilirsiniz:

Telefonunuda kaybolmasını istemediğiniz bir dosyayı iCloud’a yüklediniz. Ama iCloud hesabınızı kurcalarken yanlışlıkla dosyalarınızı bulut depolama hesabınızdan sildiniz. Haliyle endişeye ve korkuya kapılırsınız. Fakat korkmanıza gerek yok. Zira dosyalarınızı geri getirebilirsiniz. Nasıl mı?

iCloud sitesine gidin,

Apple kimliğiniz ile giriş yapın,

Ayarlar sekmesine gelin,

Gelişmiş bölümüne inin,

Dosyaları, Kişileri, Takvimleri ve Hatırlatıcıları Geri Yükle seçeneğine tıklayın,

Yaptığınız bu işlemin ardından yaklaşık 30 ile 60 dakika arasında silinen dosyalarınız iCloud hesabınıza geri gelecektir. Unutulmamalıdır ki bu işlem sadece son 30 gün içerisinde silinen dosyaları geri getirmeye yarıyor.

iCloud üzerinden dosyalarınızı kolayca paylaşabilirsiniz:

Apple’ın bulut depolama hizmeti üzerinden kolayca dosyalarınızı paylaşabileceğiniz, yıllar sonra bile ailelerinizin bakabileceği e-albüm oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Hem de oluşturduğunuz albümlere bakmak isteyen aile bireyleri Apple cihazları kullanmasalar bile bakabilirler.

Telefon üzerinden Fotoğraflar’ı açın,

Paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya videoyu açın,

Paylaş simgesine dokunun,

iCloud Fotoğraf Paylaşımı seçeneğine tıklayın,

Yeni Genel Albüm seçeneğine tıklayarak yeni albüm oluşturun,

İstediğiniz içerikleri albüme yükleyin.

Bu işlemlerden sonra iCloud size bir URL verecek.

Bu URL’yi gönderdiğiniz herkes oluşturduğunuz veya yayınladığınız içeriklerinize bakabilir.

Hesap güvenliğinizi arttırabilirsiniz:

iCloud üzerinden yapacağınız bazı ayarlar sayesinde hesabınızın güvenliğini arttırabilir, böylelikle hack yeme olasılığını da azaltabilirsiniz. Yine de yazılım dünyasında her şeyin bir açığı olduğunu hatırlatmak gerek. Önlemini almak isteyenler için de tüyo hemen aşağıda:

iCloud Mail’i açın,

Sol alttaki ayarlar simgesine tıklayın,

Hesaplar bölümüne girin,

Takma Ad Ekle bölümüne tıklayın,

İstediğiniz takma adınızı oluşturarak kaydedin

Bir yerlere kayıt olurken bu takma adı kullanabilirsiniz. Bu sayede kötü amaçlı kişiler sizin iCloud mail hesabınızı öğrenemezler. En azından kötü niyetli saldırılarda gerçek adınızı herkese karşı gizlemiş olursunuz.

iCloud Mail klasörlerinize bazı kurallar koyun:

iCloud’un belki de en önemli özelliklerinden birisi de maillere kurallar koymamıza imkan tanıması. Bu kural sayesinde kişilerden veya kurumlardan aldığınız mailleri bir kategori altında birleştirebilirsiniz. Bu sayede saatlerce istediğiniz maili aramaktan kurtulabilirsiniz.

iCloud hesabınıza giriş yapın,

Posta simgesine tıklayın ve sol altta yer alan dişli çark simgesine tıklayın,

Mail kuralını Mesaj Varsa olarak oluşturun,

Ardından istediğiniz mailleri seçin,

Klasörlere ayırın

iWork ve iCloud uyumunu yapın:

Şayet işlerini için iWork kullanıyorsanız, iCloud hesabınız ile uyumlu çalıştırabilirsiniz. Bu sayede iWork üzerinden yaptığınız ve sonra yanlış yaptığınız işlerinizi iCloud üzerinden geri getirebilirsiniz.

iCloud hesabınıza giriş yapın,

iWork uygulamasını başlatın,

İstediğiniz çalışmanızın üstüne tıklayın,

Ardından alt bölümde çıkan ayarlar simgesine tıklayın,

Tüm Sürümlere Göz At seçeneğine girin,

Burada çalışmanızın önceki sürümünü geri yükleyin.

Umarız yukarıda verdiğimiz bu bazı önemli bilgiler sayesinde iCloud’unuzu çok daha verimli ve güvenli kullanabilirsiniz. Peki sizin iCloud kullanırken dikkat ettiğiniz özellikler hangileri? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın, görüşmek üzere...