Apple'ın yıllardır en çok bilinen CEO'ları Steve Jobs ve Tim Cook olsa da aslında ilk CEO'lar onlar değil. Gelin bu büyük şirketin ilk CEO'sunun geçmişine ve Apple'daki görevi boyunca neler yaptığına hep birlikte bakalım.

Apple denildiğinde akla ilk gelen isimler hiç şüphesiz Steve Jobs ve Tim Cook'tur. Birçok insan, şirketin efsane lideri Steve Jobs'un aynı zamanda Apple'ın ilk CEO'su olduğunu düşünmekte ancak teknoloji dünyasının en büyük mitlerinden biri de bu.

Garajda kurulan bu mütevazı girişimi kurumsal bir teknoloji devine dönüştürme görevi ilk olarak Jobs'a değil, Michael Scott adında deneyimli bir yöneticiye verilmişti.

Michael Scott kimdir ve Apple'a nasıl geldi?

1977 yılında Apple, henüz kurumsallaşmamış, potansiyeli yüksek ama yönetimi eksik bir girişimdi. Şirketin ilk büyük yatırımcısı ve üçüncü çalışanı olan Mike Markkula, Jobs ve Wozniak'ın teknik vizyonuna inanıyor ancak her ikisinin de –özellikle de henüz 21 yaşında olan Steve Jobs'un– bir şirketi yönetecek olgunlukta ve deneyimde olmadığını düşünüyordu.

Markkula, şirkete operasyonel bir disiplin getirmesi için eski çalışma arkadaşı Michael Scott'ı (kısaca "Scotty") Apple'ın ilk CEO'su olarak işe aldı. Scott, o dönemde dev bir çip üreticisi olan National Semiconductor'da Üretim Direktörü olarak görev yapıyordu. Şubat 1977'de Apple'ın başına geçtiğinde, görevi bu kaotik gençleri ve şirketi hizaya sokmaktı.

Uzmanlık alanları ve kariyer çizgisi

Michael Scott, vizyoner bir teknoloji gurusu olmaktan ziyade, pragmatik ve katı bir operasyon ve üretim uzmanıydı.

Ürünlerin nasıl daha hızlı, hatasız ve maliyet-etkin üretileceği konusunda uzmandı.

Startup mantığından çıkıp, departmanların ve hiyerarşinin net bir şekilde belirlendiği şirket yapısını kurma konusunda deneyimliydi.

Duygusallıktan uzak, tamamen sayılara ve verimliliğe odaklı, sert kararlar alabilen bir yapısı vardı.

Apple'daki CEO'luk dönemi neler getirdi?

Scott'ın Apple'daki dönemi (Şubat 1977 - Mart 1981), şirketin Apple II bilgisayarıyla inanılmaz bir büyüme yakaladığı yıllara denk gelir. Tabii onun döneminde yaşanan tek dikkat çekici gelişme bu değildi.

Scott, bir teknoloji ve bilgisayar şirketi olduklarını vurgulamak için radikal bir karar aldı ve şirket içindeki tüm daktiloları yasakladı. Şirket içi yazışmaların sadece bilgisayarlarla (özellikle Apple bilgisayarlarla) yapılmasını zorunlu kıldı.

Şirket büyürken çalışanlara yaka kartları ve numaralar dağıtılması gerekti. Scott, Steve Wozniak'a "1" numarasını verirken, Steve Jobs'a "2" numarasını verdi. Jobs'un 1 numara olmak için kopardığı fırtınalara rağmen Scott geri adım atmadı. (Jobs en sonunda durumu kendi lehine çevirmek için numarasını "0" olarak değiştirmiştir.)

Parçaların tedariği, montaj süreçlerinin standartlaştırılması ve satış sonrası destek gibi konularda Apple'ın ilk profesyonel adımlarını attı.

"Kara Çarşamba" ve görevden ayrılışı

Michael Scott'ın sonunu getiren olay ise yönetim tarzının aşırı sertliğinden kaynaklandı. Şirketin hızla büyümesiyle birlikte organizasyonel şişkinlik olduğunu düşünen Scott, 25 Şubat 1981'de, tarihe "Kara Çarşamba" olarak geçecek bir hamle yaptı.

Apple II ekibinin neredeyse yarısını (yaklaşık 40 kişiyi) tek bir günde, herhangi bir uyarı yapmadan işten çıkardı. Gerekçesi basitti. A-sınıfı olmayan çalışanlara tahammülü yoktu ve şirket için gereksiz olduklarını düşünüyordu. O gün şirkette yaptığı konuşmada, "Bir CEO olmanın artık eğlenceli olmadığını hissettiğimde işi bırakacağımı söylemiştim ama fikrimi değiştirdim. Eğlenceli olmadığında, eğlenceli hâle gelene kadar insanları işten çıkaracağım." gibi son derece tartışmalı bir ifade kullandı.

Bu acımasız ve fevri hamle, şirkette büyük bir moral çöküntüsüne yol açtı. Yatırımcı Mike Markkula, Scott'ın bu tavrının şirketin geleceği için tehlikeli olduğuna karar verdi. Kara Çarşamba'dan sadece haftalar sonra Scott CEO'luk görevinden alınarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi pasif bir göreve kaydırıldı. Kısa süre sonra da Apple'dan tamamen ayrıldı. Yerine Mike Markkula, ondan sonra da ünlü John Sculley geldi.