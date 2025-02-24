Apple'ın çok yakında Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerine Google Gemini entegrasyonu getireceği ortaya çıktı.

Apple, bir süredir kullanımda olan “Apple Intelligence” yapay zekâ özellikleriyle karşımıza çıkıyordu. Şirket, bu özellikler için kendi modellerinin yanı sıra üçüncü taraf modellerden de yararlanıyordu. ChatGPT entegrasyonu bunun en iyi örneğiydi.

Şimdi ise bir entegrasyonun daha geleceği ortaya çıktı. Google’ın Gemini modellerini yakında iPhone’larda görmeye başlayacağız.

Ne zaman geleceği henüz belli değil

Gemini entegrasyonu, iOS 18.4 betasında görüldü. Burada Apple, hem Google’ı hem de OpenAI’ı Apple Intelligence için üçüncü taraf sağlayıcılar olarak listeledi. Bu da Gemini entegrasyonunun sinyallerini verdi.

iOS 18.4 ile gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz. Apple Intelligence’ın çoğu özelliği sürekli erteleniyordu. O yüzden ne zaman geleceği konusunda kesin konuşmak mümkün değil

Gemini’ın nasıl çalışacağı konusunda da bilgi yok. ChatGPT, Siri’ye entegre olarak çalışabiliyordu. Yani direkt Siri yoluyla ChatGPT’yi kullanabiliyordunuz. Gemini’ın da bu tarz bir işleve sahip olacağını söyleyebiliriz. Kullanıcılar, direkt cihazın kendi yapay zekâ özelliklerinde Gemini modelinden yararlanabilecekler.