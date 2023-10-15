AR gözlük piyasasına da el atan teknoloji devi Apple, uygun fiyatlı bir Vision Pro üretmeye hazırlanıyor. Ancak fiyatının ne kadar uygun olduğu tartışma konusu olacak.

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, haziran ayında WWDC etkinliğinde heyecan verici ürünler tanıtmıştı. Bunlardan biri de sanal gerçeklik gözlüğü olan Vision Pro olmuştu. Uzun zamandır konuşulan ve tanıtıldıktan sonra kullanıcılarda büyük merak uyandıran sanal gerçeklik gözlüğü, fiyatıyla birçok kullanıcının tepkisini çekti.

Şimdi ise Apple, Vision Pro'nun uygun fiyatlı versiyonunu üretmeye hazırlanıyor. Şirket, Vision Pro'yu duyurmadan önce bile uygun fiyatlı versiyonunu geliştirmeye odaklanmıştı. Ancak Apple analistlerinden biri olan Mark Gurman, Bloomberg'ün Power On bülteninde uygun fiyatlı Vision Pro'nun biraz pahalı olacağını belirtti.

Şirket, ürünü uygun fiyata sunabilmek için donanımdan biraz feragat edecek.

Vision Pro'nun kullanıldığında nasıl bir deneyim sunduğunu gösteren görsel.

Haziran ayında Apple'ın duyurduğu Vision Pro, 3,499 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Bu fiyat, birçok kullanıcının tepki göstermesine neden oldu. Çünkü bir sanal gerçeklik gözlüğü için bu fiyat bir hayli tuzlu. Bu fiyat bandında bir ürün, pek çok kullanıcının bütçesini aşabilir ve popüler olmasına engel olabilir.

Ancak Gurman'ın ilettiği bilgilere göre Vision Pro'nun ucuz versiyonu, ilk nesilden yaklaşık 2,000 dolar daha ucuz olacak. Harici ekrandan vazgeçecek olan Apple, daha düşük çözünürlüklü bir ekran kullanacak ve iPhone'larda kullandığı işlemciyi ürüne dahil edecek. Hâli hazırda Vision Pro, şirketin kendi ürettiği M2 işlemciden güç alıyor ve 12 adet kameraya sahip. Bu da ürünün maliyetini ciddi anlamda arttırıyor.

Vision Pro'yu rakiplerinden ayıran önemli özelliklerinden biri de "EyeSight" teknolojisi.

Vision Pro'yu kullanırken karşımızdaki kişinin gözlerimizi görmesini sağlayan EyeSight teknolojisi.

Ancak şirket, maliyeti düşürmek adına EyeSight teknolojisinden de vazgeçecek. Bu teknoloj, Vision Pro'yu kullanırken karşımızdaki kişinin gözlerimizi görmesini sağlıyor. Gerçi Vision Pro'yu kullanırken karşımızdaki kişiyle pek fazla ilgilenmek isteyeceğimizi söyleyemeyiz.

Gurman'a göre Apple'ın ucuz versiyon için düşündüğü fiyat aralığı ise 1,500 ila 2,000 dolar. Nispeten daha küçük ve daha hafif olacak ve reçeteli lenslerin cihaza entegrasyonu daha da kolaylaşacak. Ürünün 2024 yılının başlarında tanıtılması planlanıyor.