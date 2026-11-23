Yeni bir sızıntıya göre Apple, iPhone Duo Kilit Ekranı'nın sağ kenarına iki yeni araç takımı eklenmesini sağlayan özel bir sütun test etmiş.

Apple, iOS işletim sistemini iPhone Duo’nun form faktörüne uyumlu hâle getirmek için Kilit Ekranı'nı baştan aşağı yenilemek dâhil pek çok değişikliğe imza atmıştı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre şirket, bu arayüz için "komplikasyon sütunu" adı verilen yeni bir özelliği daha test etti.

Kilit ekranındaki mevcut düzen nasıl olacaktı?

Şu anda iPhone Duo’nun Kilit Ekranı'nda kullanıcılar arayüzün alt kısmına araç takımları ekleyebiliyor. Sağ alt köşede ise varsayılan olarak el feneri ve kameraya atanan ancak Apple veya üçüncü taraf uygulamaların farklı kontrolleriyle özelleştirilebilen iki adet kısayol bulunuyor. Hücresel veri ve Wi-Fi bağlantı bilgileri ise ekranın sağ üst kısmında yer alıyor.

X platformunda sistem kodlarını incelemesiyle tanınan pdfu adlı hesabın paylaşımına göre Apple, Kilit Ekranı'nın sağ kenarı boyunca uzanan bir "komplikasyon sütunu" üzerinde çalıştı. Sağ alt köşedeki el feneri/kamera kontrolleri ile sağ üstteki Wi-Fi ve hücresel durum simgeleri arasındaki boşluğu dolduran bu sütun, alt kısımdakilerle aynı boyutta olan iki adet araç takımına yer açıyor.

İlk olarak iOS 27.1 kodlarında fark edilen bu özelliğin kodlarında o zamandan beri herhangi bir güncelleme yapılmadı. Bu durum, Apple'ın özelliği geliştirmeye devam edip etmediğini ya da projeyi tamamen rafa kaldırıp kaldırmadığını belirsiz kılıyor.