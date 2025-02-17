Apple, bu çarşamba günü yeni duyurular yapacağını açıklamıştı. Biz de bir etkinlik yerine yazılı yapılması beklenen bu duyurularda neler beklendiğini derledik.

Apple, 2025 yılının ilk ürün tanıtımlarını 19 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirecek. Henüz bir lansman mı düzenleneceği yoksa sadece yazılı olarak mı duyurulacağı belli değil. Tim Cook, duyuruyu yaptığında bir saat de paylaşmamıştı. Bu yüzden duyuruların yazılı olarak yapılma ihtimali daha fazla.

Peki şirket çarşamba günü hangi duyuruları yapacak? Hangi yeni ürünler tanıtılacak? Bu içeriğimizde şirketin tanıtmasını beklediğimiz şeylere yer veriyoruz.

iPhone SE 4 (iPhone 16E olarak da gelebilir)

Bu haftaki duyurularda belki de kesin olan tek şey uygun fiyatlı iPhone modeli SE’nin yeni nesli. Şirket, 2022’den sonra ilk kez SE modelini yenileyecek. Modelin, SE 4 yerine iPhone 16E olarak geleceği de söylentiler arasında.

Telefon, çok büyük yeniliklerle gelecek. Cihazda iPhone 14’ten ilham alan bir tasarım göreceğiz. Böylece Touch ID yerine Face ID de uygun fiyatlı iPhone’a gelmiş olacak. 6,1 inç 60 Hz OLED ekran bekliyoruz. A18 işlemciyle donatılacağı ve 8 GB RAM’le geleceği de söyleniyor. Bu da cihazın Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerini destekleyebilecek demek. Eğer doğru çıkarsa Apple Intelligence, modelin satışında Apple için en büyük koz olacak.

Bunlar dışında 48 MP’lik tek arka kamera ve 12 MP’lik selfie kamerası görmemiz olası. Depolamanın başta 128 GB’tan başlaması bekleniyordu ancak birkaç sızıntı 64 GB olabileceğini gösterdi. Bu da hâliyle biraz eleştiri alabilecek bir şey. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Cihazın tahminî Türkiye fiyatı için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

Düşük ihtimal olsa da tanıtılabilecek diğer ürünler

M4 çipli MacBook Air

Şirketin daha uygun fiyatlı MacBook modeli MacBook Air’ı bu yıl güncellemesi ve yeni M4 çipini cihaza eklemesi bekleniyordu. M4 çip, cihaza hız ve verimlilik konusunda iyileştirmeler sağlayacak. Ancak bunun dışında M3’lü modele kıyasla çok farkı olmayacak.

Yeni iPad modelleri

Apple’ın duyurabileceği ürünler arasında yeni iPad’ler de olabilir. Şirketin uygun fiyatlı iPad modellerini yenileyebileceği konuşuluyor. 11. nesil olacak bu model, A17 Pro işlemciye sahip olabilir.

2025’te gelecek bir diğer Apple ürünü ise yeni iPad Air’dı. Modelin, M3 çipten güç alması bekleniyor. Ona, yenilenen tasarımlı Magic Keyboard klavye de eşlik edebilir.

Bunlar dışında bazı başka duyuruları da görebiliriz. Vision Pro’ya Apple Intelligence desteği bunlardan biri olabilir. Ayrıca iPhone 16 serisine yeni bir renk seçeneği de eklenebileceği konuşuluyor.

Tekrar söyleyelim, çarşamba günü duyurulma ihtimali en fazla olan şey iPhone SE 4. Onun dışındaki ürünlerin gelme ihtimali çok daha düşük. O yüzden hemen heyecanlanmamak gerek. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. AirTag 2, ekranlı HomePod, M4 Ultra Mac Studio, Mac Pro gibi modellerin yılın ilerleyen zamanlarında gelmesi bekleniyor.