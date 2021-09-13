Apple Kurucularından Steve Wozniak Uzay Şirketi Kuruyor

Apple'ın kurucularından olan Steve Wozniak da kendi uzay havacılık şirketini kuran isimler arasına katılmaya hazırlanıyor. Wozniak'ın yeni girişimine dair açıklaması ise neredeyse hiç ipucu vermiyor.

Teknoloji alanında önde gelen isimlerin gözlerini yıldızlara dikmesine, uzay çalışmaları için girişimler kurmasına artık alıştık. Bu alanda rekabet eden Elon Musk, Jeff Bezos gibi isimlerin arasına Apple'ın kurucularından biri olan Steve Wozniak da dahil oldu.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Wozniak aslında pek de bir şey açıklamadı. Oldukça şifreli bir mesaj atan Wozniak, "Private (Özel) bir uzay firması çalışmalarına başlıyor, diğerlerinden farklı" diye bir tweet attı. Eklediği videoda da kendi girişimi olan Privateer hakkında bir video duyurusu yayınladı.

"Artık sınır gökyüzü değil"

Videonun cevapladığı sorudan çok yarattığı soru işareti var. Firmanın amacı, misyonu, hangi alanlarda faaliyet vereceği gibi sorulara verdiği bir cevap olmayan video, "Artık sınır gökyüzü değil" ifadesi ile sona eriyor.

Her ne kadar Wozniak Private ile Privateer isimleri arasında kelime oyunu yapmış olsa da bu isim, reklamın verdiği birlik mesajıyla biraz çelişiyor. Zira sözcüğün anlamlarından biri özel kişi olsa da, diğer anlamı devlet izniyle korsanlık yapan kişi ya da devlet izniyle silahlı olarak denizlere açılan silahlanmış gemi anlamına geliyor.

Yine de reklamı seslendiren dış ses, "bunun bir yarış olmadığını" söylerken, tek bir gezegen olduğumuza vurgu yapıyor. Video açıklamasında ise Privateer Space'in uzayı güvenli ve tüm insan türü için erişilebilir kılmak istediği ifade edildi.

Yine de firmanın çalışmaları en azından bir noktaya kadar uzayda koruma sağlayacak şekilde silahlandırılmış ya da ekipmanlarla donatılmış araçları içerebilir. En azından şifreli tanıtım videosundan ve açıklamasından çıkan mesajlardan biri bu.

Girişim ile ilgili daha fazla bilgi için Hawaii'de yapılacak olan Gelişmiş Maui Optik ve Uzay Gözlem Teknolojileri Konferansı'nı beklememiz gerekecek. Öte yandan uzun zamandır çevre girişimlerini ve açık kaynak kodlu yazılımları savunan Wozniak'ın askeri bir oluşum içine girip girmeyeceğini de hep birlikte göreceğiz.