Apple'ın önümüzdeki hafta düzenleyeceği "Hi, Speed" isimli etkinlik kapsamında yeni bir HomePod duyuracağı konuşuluyor. İki farklı kaynaktan gelen haberlere göre "HomePod Mini" olarak isimlendirilmesi muhtemel kablosuz hoparlör, uygun fiyatı ve kompakt yapısıyla da dikkat çekmeyi başaracak.

Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen yeni HomePod ürünü ile ilgili iki farklı kaynaktan açıklama geldi. Eş zamanlı olarak gelen açıklamalar, Apple'ın "HomePod Mini" olarak isimlendirmesi muhtemel ürününü önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek "Hi, Speed" etkinliği kapsamında duyurulacak. Ancak bu etkileyici ürüne kasım ayından önce erişilemeyeceği ifade ediliyor.

Weibo üzerinden yapılan paylaşımlarda, sızıntının yüzde 97'nin üzerinde doğruluk payı olduğuna değinildi. Üstelik kaynaklar, bu ürünün bazı özelliklerini ve fiyatlarını da ortaya koyuyorlar. Görünüşe göre Apple, oldukça kompakt yapısı olan bir HomePod'u yurt dışı için uygun sayılabilecek bir fiyat karşılığında satışa sunulacak. Peki HomePod Mini, tüketicilere neler sunacak?

Yapılan açıklamalara göre HomePod mini, sadece 3.3 inç büyüklüğünde olacak. Ayrıca bu kablosuz hoparlörün Apple Watch SE ve Apple Watch Series 5'e hayat veren S5 işlemciden güç alacağı söyleniyor. Mevcut HomePod ise Apple'ın A8 işlemcisinden güç alıyor ve boyut olarak da 6.8 inç büyüklüğünde. Yani önümüzdeki hafta duyurulması muhtemel olan HomePod mini, mevcut modelin yarısı büyüklüğünde olacak.

İddialara göre HomePod mini, sadece 99 dolar (yaklaşık 780 TL + vergiler) olarak fiyatlandırılacak. Weibo'da yer alan bilgilere göre tüketiciler, bu ürünü 6 Kasım itibarıyla satın alabileceklermiş. Bu arada, sızıntı denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi olan Jon Prosser da HomePod mini'nin önümüzdeki hafta duyurulacağını söylüyor.

Apple, HomePod Mini'yi duyurmaya hazır olsa da yeni kablosuz kulaklık için böyle bir durum söz konusu değil

Bu arada Jon Prosser, Apple'ın yaklaşmakta olan kablosuz kulaküstü kulaklık modeli ile ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. "AirPods Studio" olarak isimlendirilecek bu kulaklığın şu an için hazır olmadığını dile getiren Prosser, AirPods Studio'nun 13 Ekim'de gerçekleşecek etkinlikte duyurulma ihtimalinin olmadığını ifade ediyor.

Prosser tarafından yapılan açıklamalara göre AirPods Studio, cep değil can yakan bir fiyata sahip olacak. Bu konuda geçmiş tarihlerde de bazı iddialarda bulunan Prosser, bugün yaptığı açıklamalarda da söz konusu iddialarını sürdürüyor. Prosser'a göre AirPods Studio, iki farklı tasarımda kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu tasarımlar sportif ve lüks olarak karşımıza çıkacak. Prosser, sportif tasarımlı AirPods Studio'nun fiyatının 350 dolar (yaklaşık 2,760 TL + vergiler), lüks tasarımın fiyatınınsa 599 dolar (yaklaşık 4,700 TL + vergiler) olacağını söylüyor. Tüm bu detaylar, önümüzdeki süreç içerisinde netleşmiş olacak.