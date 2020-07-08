Apple Müzik, iPhone Bataryalarını Kapalıyken de Sömürüyor

Apple’ın müzik yayın uygulaması Apple Müzik, bazı iPhone kullanıcılarının bataryalarının dengesiz şekilde tükenmesine neden oluyor. Uygulama kapalıyken bile şarj tüketebiliyor.

Apple’ın destek forumlarında ve Reddit’te ortaya çıkan yüzlerce şikayet, Apple’ın en son işletim sistemi olan iOS 13 versiyonunda potansiyel bir sorun yaşanmış olabileceğini gösteriyor. Bazı şikayetlere göre uygulama arka planda şarjın %95’ini tüketebiliyor.

Başlıklara baktığımızda pek çok benzer şikayet görüyoruz. iOS 13.5.1 versiyonunu kullanan kişiler, Apple Müzik uygulamasının bataryanın %50 kadarını tükettiğini açıkladı. Üstelik bu süreçte uygulama aktif bile olmuyor.

Kullanıcılar batarya tüketiminden şikayetçi

Mojo06 kullanıcı adına sahip bir kişi, “Birkaç gün önce yeni iPhone 11 aldım ve bataryam çok hızlı dibe iniyor. Apple Müzik uygulamasını kullanmadım bile ama arka planda 18 saat boyunca çalışmış ve bataryamın %95’ini tüketmiş gözüküyor. Ayrıca telefonum bu yüzden de çok ısınıyor. Bu yüzden yeni telefonumun bataryası ölecek diye endişeleniyorum.” dedi.

MacRumors sitesine göre bu sorun yeni değil ancak sorunun ortaya çıkış sıklığı, yeni işletim sisteminin gelişiyle birlikte önemli ölçüde artış gösterdi. Yani sorun büyük ihtimalle ya işletim sisteminde ya da Apple’ın sunucu tarafında ortaya çıkmış olabilir.

Bazı kullanıcılar sorunun çözülmesi için uygulamayı kapanmaya zorlarken, iPhone’ları yeniden başlatmak, arkaplanda uygulama yenilenmesini engellemek ve mobil bağlantıyı kapatmak da ortaya atılan çözümler arasında yer alıyor. Bazı kişiler ise Apple Müzik uygulamasını komple kaldırıyor.

Apple yakında harekete geçecek

Sorunun çözümü için kullanılan yöntemler farklı olsa da bu yöntemlerden bazılarının diğerlerinden daha kesin çözümler sunduğu belirtiliyor. Apple Müzik uygulamasını aktif olarak kullananlar için ise işler daha zor hale geliyor.

Bugüne kadar Apple, büyük kalabalıkların şikayetçi olduğu sorunlara çok hızlı reaksiyon göstermesiyle biliniyordu. Haliyle firmanın bu karışıklığı kısa sürede çözmesi bekleniyor. Muhtemelen bir sonraki iOS güncellemesinde bu sorun çözülecektir.

iOS 13.5 işletim sistemi hakkında sizin fikirleriniz nedir? Siz de bu güncellemeden sonra benzer batarya sorunları yaşadınız mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.