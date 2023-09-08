Tayvanlı araştırma firması Trendforce'un iddiasına göre Apple, yalnızca iPhone 15 Pro Max'in fiyatına zam yapmayı planlıyor. Daha önceki iddialar, her iki Pro modeline de zam geleceğini söylüyordu.

Apple’ın iPhone 15 ailesini tanıtmasına artık günler kaldı. Teknoloji devi, 12 Eylül TSİ 20:00’da gerçekleştireceği bir etkinlikle yeni telefonlarını bizlerle buluşturacak. Bu yıl da önceki yıllar gibi standart, Plus, Pro ve Pro Max olmak üzere dört model göreceğiz.

Telefonlar için bekleyiş sürerken Pro modellerin fiyatları konusunda son zamanlarda birçok iddia ortaya atılıyordu. Söylentilerde, Apple’ın her iki Pro modele de en az 100 dolarlık zam düşündüğü belirtilmişti. Bugün ortaya atılan bir başka iddia ise şirketin bunu yapmayabileceğini ortaya koydu.

Yeni iddiaya göre Apple, yalnızca Pro Max’in fiyatına zam uygulayacak

Tayvanlı araştırma firması Trendforce, iPhone 15 Pro modelinin tıpkı iPhone 14 Pro gibi 999 dolardan başlayan fiyatlarla çıkış yapacağını yani bir zam almayacağını iddia etti. Ancak fiyat artışının, daha büyük model olan Pro Max’te gerçekleşeceği belirtildi.

İddiaya göre Apple, iPhone 15 Pro Max’e önceki nesle göre 100 dolarlık zam uygulayacak ve telefon, ABD’de 1199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Böyle bir zam uygulanmasının sebeplerinden biri, yalnızca bu cihaza eklenecek periskop lens olabilir. Bu lens, 6x optik yakınlaştırma sağlayarak iPhone’lardaki mevcut sınırı iki katlayacak.

Bunun yanı sıra Trendforce, iPhone 15 Pro Max’in fiyat artışına rağmen depolama seçeneklerinin 128 GB’tan başlayacağını söylüyor. Bu bilginin de hâlihazırdaki iddialarla çeliştiğini söyleyebiliriz. Daha önce ortaya çıkan bilgiler, 256 GB’ın telefonda ilk seçenek olacağını söylüyordu.

Son olarak firma, yeni Pro modellerin 8 GB RAM’le geleceğini belirtti. iPhone 14 Pro’da ise 6 GB RAM görmüştük. Trendforce’un iddiaları konusunda henüz bir kesinlik yok. Doğru çıkıp çıkmayacaklarını salı akşamı göreceğiz. O sırada yeni iPhone modellerinde beklediğimiz tüm özelliklere aşağıdan göz atabilirsiniz: