Silinen eski fotoğraflar, bazı iPhone'lara geri gelmeye başlamıştı. Bu sorunu iOS 17.5.1 ile çözen Apple, şimdi de neden yaşandığına dair açıklama yaptı.

Bazı iPhone kullanıcıları, yakın zamanda çıkış yapan iOS 17.5 güncellemesini yaptıklarında ilginç şeyler yaşadı. Birçok kişiden gelen açıklamalarda, silinen eski fotoğrafların telefonlara geri geldiği görüldü. Neyse ki Apple, bu hafta başında sunduğu iOS 17.5.1 güncellemesiyle bu sorunu çözdü.

Ancak şirketten şu ana kadar eski fotoğrafların geri gelmesiyle ilgili bir açıklama görmemiştik. Kullanıcılar, neden böyle bir şey yaşandığını merak ediyordu. Nihayet teknoloji devinden açıklama geldi. Şirket, 9to5Mac’e konuştu.

Dosya sistemindeki bir sorun fotoğrafların geri gelmesine neden oldu

Apple, silinen fotoğraflara hiçbir zaman erişiminin olmadığının altını çizerken sorunun iCloud ile de alakalı olmadığını belirtti. Bunun yerine, etkilenen cihazlardaki dosya sistemindeki bozuk bir veritabanı girişi nedeniyle silinen fotoğrafların tekrar geldiğini ifade etti.

Bir başka deyişle, bu bozukluk nedeniyle silinen bazı fotoğraflar yerel olarak kalabiliyorlardı ve cihazlardan hiç ayrılmıyorlardı. Şirket, yedekleme veya cihazdan cihaza aktarım sırasında eski cihazlardan taşınmış olabileceğini söylüyor. Çok eski fotoğrafların ortaya çıkmasının nedeni de muhtemelen bu.

Apple, çok az sayıda kişinin ve fotoğrafın durumdan etkilendiğini ekliyor. Ayrıca sıfırlanan cihazlarda böyle bir şey yaşanmadığının da altını çiziyor. Bunun nedeni ise Reddit’teki bir iddia. Şu an silinmiş olan bir gönderide kullanıcı, verileri temizlediği ve arkadaşına sattığı iPad’inde eski fotoğrafların belirdiğini öne sürmüştü. Ancak Apple, doğru şekilde sıfırlandığında bunun mümkün olmadığını belirtti. Zaten gönderinin silinmiş olması da iddianın pek doğruyu yansıtmadığını gösterdi.