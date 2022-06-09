Apple, Yeni Hizmeti İçin Kendi Cebinden Kredi Verecek

Geçtiğimiz gün 'şimdi al, sonra öde' hizmetini duyuran Apple'ın hizmetteki finansmanı tamamen kendi kasasından karşılayacağı öğrenildi. Peki Apple, hiçbir faizin olmadığı bu hizmetten nasıl para kazanacak?

Teknoloji devlerinin finansal girişimleri hızla sürerken 6 Haziran günü Apple, henüz Türkiye’de hizmete girmeyen Pay hizmeti için devasa bir özelliğini tanıttı. Şirket, Apple Pay kullanıcılarına ‘şimdi al, sonra öde’ hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu. Fakat etkinlikte şirket, bu hizmeti nasıl vereceğinin detaylarını paylaşmamıştı.

Bugünse Bloomberg tarafından bu sorulara cevap verildi. Apple’a ulaşan Bloomberg, hizmetin kullanıcılara sunulması için Apple’ın neler yapacağı konusunda cevap aldı. İşin özünde Apple, artık müşterilerine kredi verebilen, müşterilerinin risk yönetimi ve kredi değerlendirmelerini gerçekleştirebilen bir finans şirketi olarak da görev yapacak.

Apple, müşterilerine doğrudan kendisi para verecek

Üstelik paylaşılan detaylara göre Apple, kredi kartı hizmeti Apple Card’da olduğu gibi farklı bir finans şirketine de bağlı olmayacak. Kredi kartı için değerlendirme yapmak üzere Goldman Sachs Group’la birlikte çalışan Apple, şimdi al sonra öde hizmetiniyse tamamen kendi sorumluluğunda 'Apple Financing LLC' çatısı altında sunacak. Yani şirket, müşterilerine kendi kasasından para verecek.

Apple’ın tüm teknoloji şirketlerinin önüne geçtiği Apple Pay Later isimli şimdi al sonra öde hizmeti, müşterilere herhangi bir Apple Pay ödemesini altı haftalık bir süreçte faizsiz dört takside bölme imkânı sunacak. Bu kısa dönemli hizmette şirket, herhangi bir bankayla iş birliği yapmayacak. Fakat Bloomberg’in paylaştığına göre Apple, aylık taksitlere de yer vermeye başlayacağı bir hizmet üzerinde çalışıyor. Bu hizmet ise muhtemelen farklı bir bankayla iş birliği gerektirecek.

Peki Apple bu hizmetinden faiz olmadan nasıl para kazanacak?

Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. Kullanıcılar, ödemelerini tek seferde yapmak yerine dört takside bölme imkânına sahip olacağından, daha yüksek miktarlarda alışveriş yapabilecekler. Şimdi al sonra öde hizmetleri hakkında SFGate tarafından yapılan bir araştırma, daha önce tek seferde 100 dolarlık harcama yapan müşterilerin hizmetle birlikte harcamalarını 365 dolar gibi seviyelere çıkardığını gösterdi. Yani müşterilerin harcamaları neredeyse 3 kat arttı. Bu artışın özellikle Z kuşağında yaşandığı da vurgulandı.

Öte yandan Morning Consult tarafından yapılan başka bir anket, bu sistemin tam tersi bir şekilde şirketlere zarar verebileceğini de gösterdi. Müşterilerin ödemelerini aksatmaları sonucunda bu hizmetten faydalanan Klarna’nın değeri 46 milyar dolardan 30 milyar dolara düştü.

Tüm bunların yanı sıra şimdi al sonra öde hizmeti sunan Affirm, Klarna, Zip, Afterpay ve PayPal gibi hizmetler, yetkililerin de radarına girmeye başladı. Yakın zamanda ABD Tüketici Mali Koruma Bürosu bu şirketleri ‘teknolojiyle zaten hızla değişen tüketici kredisi piyasasında borç birikmesi, düzenleyici arbitraj ve veri toplama’ gerekçeleriyle inceleme altına aldı. Aynı şekilde Birleşik Krallık da şimdi al sonra öde şirketleri için daha sıkı düzenlemeleri yürürlüğe soktu.