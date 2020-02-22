Apple, Tamamı Ekrandan Oluşan iPhone Tasarım Patenti Aldı

Şu ana kadar katlanabilir akıllı telefonla ilgili herhangi bir girişimde bulunmayan Apple, çok daha farklı bir tasarımın peşinde gibi duruyor. Şirket, tamamı ekran oluşan bir iPhone için patent aldı.

Akıllı telefon üreticileri, kendilerini rakiplerinden ayrıştırmak için fiyat, performans veya tasarım gibi konularda çeşitli değişiklikler, güncellemeler ve yükseltmeler yapıyorlar. Geçtiğimiz sene çıkan katlanabilir akıllı telefonlar da bunun örneklerinden bir tanesiydi.

Şu ana kadar herhangi bir katlanabilir akıllı telefon duyurmayan Xiaomi ise Xiaomi Mi Mix Alpha adını verdiği konsept bir telefon tasarlamıştı. Bu tasarımda cihazın neredeyse tamamı ekran oluşuyordu. Henüz katlanabilir akıllı telefon duyurmayan Apple da benzer bir yol izleyecek gibi duruyor. Şirket, tamamı ekrandan oluşan bir telefon için patent aldı.

Tamamı ekrandan oluşan iPhone

Apple’ın tasarım aşamasındaki bu telefonu, tamamen ekrandan oluşuyor. Bu ekranlardan bir tanesi ise ana ekran olarak atanıyor. Benzersiz bir tasarıma sahip olacağı düşünülen cihazın tek bir camdan oluşacağı tahmin ediliyor. Tabii böyle bir telefonda fiziksel tuşların yer almasına da muhtemel gözle bakılmıyor.

Telefonun kullanıcı arayüzü de cihazı tamamen saracak ve böylece kullanıcılar, cihazlarını oldukça çeşitli şekillerde kullanabilecekler. Tabii bu tür bir cihaz için geliştirilecek olan uygulamaları ve oyunları da düşünmek de oldukça heyecan verici. Tabii her patent haberinde olduğu gibi bunun da sadece bir patent olduğunu ve şirket tarafından üretilmeme ihtimali olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

Peki, siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, bu tarz bir iPhone üretimi için kolları sıvar mı? Tamamı ekrandan oluşan bu telefonlar katlanabilir akıllı telefonların ikamesi olabilir mi? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.