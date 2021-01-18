ABD'de Apple'a yeni bir dava açıldı. Bağımsız bir güvenli internet koalisyonu tarafından açılan davaya göre Apple'ın, Telegram'ı yasaklaması gerekiyor. Koalisyon, Telegram'da bulunan bazı grupların zarar verme odaklı olduğunu, Apple'ın da buna çanak tuttuğunu savunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kendi ülkesinde kafa karıştıran bir dava ile karşı karşıya. Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde açılan dava, Apple'ın Parler isimli uygulamayı engellerken, Telegram'a neden hiçbir şey yapmadığı sorusundan kaynaklanıyor. Davanın gidişatı, Telegram'a olan güveni sarsacak türden.

Ocak ayı, ABD için oldukça hareketli geçti. Kasım ayında gerçekleştirilen Başkanlık Seçimleri'ni kaybeden Donald Trump, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamalarla ülkeyi karıştırdı. Binlerce ABD'li, Trump'ın açıklamalarından sonra Kongre Binası'na yürüdü. İç savaş benzeri görüntülerin ortaya çıktığı olaylarda, hayatını kaybedenler de oldu. Apple o günlerde, protestoların Parler isimli mobil uygulamadan organize edildiği iddiası üzerine bu uygulamayı App Store'dan kaldırdı. Güvenli internet için kurulmuş bir koalisyon ise Apple'ın benzer bir adımı Telegram için de atması gerektiğini savunuyor.

Koalisyona göre Apple'ın Telegram'ı App Store'da tutması, aslında bir suç

Mahkeme dosyalarına giren bilgilere göre Apple, Telegram'la ilgili bazı hassas bilgilere sahip. Örneğin bazı Telegram grupları, halkı sindirmek, tehdit etmek ve bir şeye zorlamak için kullanılıyor. Üstelik Apple da bunu biliyor ancak hiçbir şey yapmıyor. Apple'ın Telegram'a karşı kendi politikalarını görmezden geldiğini söyleyen koalisyon, teknoloji devinin Telegram'daki faaliyetlere izin vererek hem suça ortak olduğunu hem de yeni zorbalıklara çanak tuttuğunu belirtiyor.

Aslına bakacak olursak davanın amacı, Apple'ın ceza alması değil. Koalisyon, Apple'ın Telegram'da neler döndüğünü soruşturmasını ve bunları kamuoyu ile paylaşmasını istiyor. Ayrıca mahkeme evraklarında yer alan bazı belgelerde, koalisyonun geçtiğimiz haziran ayında Tim Cook'a yazdığı bir mektup da var. O mektuba göre Telegram'da Rus hükümeti, Neo-Nazi yanlıları, Yahudi karşıtları ve ırkçılık yanlılarının aktif faaliyetleri var. Koalisyona göre Telegram, ABD ve Avrupa'da hem bölünmeye hem de yanlış bilgilerin çok hızlı bir şekilde yayılmasına yol açıyor.

Koalisyon, Apple'ın Telegram'ı engellemesini ve ihlaller ortadan kalkana kadar da izin vermemesini istiyor

Koalisyon, dava kapsamında Apple'ın Telegram'ı yasaklamasını istiyor. Bununla birlikte yıllar boyunca Telegram nedeniyle zarara uğramış insanlar olabileceğini söyleyen koalisyon, yapılacak incelemeler sonucunda zarara uğramış kişilere de tazminat ödenmesini talep ediyor. Apple ise şu an için sessizliğini koruyor. Davanın nereye varacağı, Telegram'ın App Store'dan kaldırıp kaldırılmayacağını zaman gösterecek.