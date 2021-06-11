Apple, Otomobil Projesi İçin Önemli Bir İsmi İşe Aldı

Apple, geçmiş yıllarda BMW'de çalışan, buradaki görevinden sonra da Canoo isimli bir elektrik motorlu otomobil şirketi kuran Ulrich Kranz'ı transfer etti. Apple tarafından yapılan açıklamalarda, Kranz'ın şirketteki pozisyonuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Bir süredir hakkında haber alamadığımız Apple'ın otomobil projesi, geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelmişti. İddialara göre şirket, Tesla markalı otomobillerin de bataryalarını üreten şirketle dirsek teması halindeydi. Bugünse proje ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple, elektrik motorlu otomobil projesi üzerinde çalışmaya devam ettiğini ilan edercesine bir açıklamada bulundu.

Bloomberg, geçtiğimiz saatlerde dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Bu iddiaya göre Apple, ABD'de kurulan ve 2022 yılında bir elektrik motorlu araçla sektöre giriş yapacak "Canoo" isimli şirketin kurucularından olan ve aynı zamanda şirketin CEO'luk görevini de yapan Ulrich Kranz'ı transfer etmişti.

Apple, Ulrich Kranz transferini doğruladı

Canoo'nun geliştirdiği ve satışına hazırladığı elektrik motorlu aracı görüyorsunuz.

İddia üzerine Apple yetkilileri ile iletişime geçen TechCrunch ekibi, bu iddiayı doğrulatmayı başardı. Apple tarafından yapılan açıklamalarda, Ulrich Kranz'ın işe alındığı açıklandı. Ancak şirket, Kranz'ın şirketteki görev tanımı ya da pozisyonu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Aslında bu durum pek de önemli değil zira Apple'ın, otomobil sektöründe çalışmış bir kişiyi akıllı telefonlar için işe almayacağı sugötürmez bir gerçek.

Bu arada, Ulrich Kranz ile ilgili olarak Canoo şirketindeki geçmişinden bahsetmiş olsak da bu ismin geçmişi bu kadarla sınırlı değil. Kranz, geçmiş yıllarda BMW'nin üst düzey yöneticilerinden bir tanesiydi. Hatta şirketin i3 ve i8 olarak isimlendirdiği elektrik motorlu modelleri, Ulrich Kranz'ın yönettiği çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Kim bilir, Kranz'ın bu geçmişi, belki de Apple'ın otomobilinin hangi tasarım dilini benimseyeceğinin bir göstergesidir...