Apple, Bazı Uygulamalara Erişimi Engelleyen Hatayı Çözdü

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 13.5 güncellemesiyle gözükmeye başlayan uygulama erişimini engelleyen hatanın çözüldüğünü açıkladı. Şirket, hatanın kaynağı hakkında herhangi bir bilgilendirme yapmadı.

Geçtiğimiz günlerde iPhone kullanıcılarını ilgilendiren iOS işletim sistemindeki bir hatayı sizlerle paylaşmıştık. Hata, yeni yayınlanan iOS 13.5 güncellemesiyle gözükmeye başlamıştı. Güncellemeyi cihazlarına yükleyen bazı kullanıcılar, WhatsApp ve YouTube gibi birçok uygulamaya erişim sağlayamıyordu.

Hatadan etkilenen herhangi bir uygulamayı açmak isteyen kullanıcılar, bir işletim sistemi uyarısıyla karşılaşıyordu. Bu uyarıda söz konusu uygulamanın kullanıcıyla paylaşılmadığı, kullanıcının uygulamaya erişim sağlaması için uygulamayı App Store üzerinden satın alması gerektiği yazıyordu.

Hata çözüme kavuştu:

Haberi yaptığımız ana kadar Apple tarafından herhangi bir açıklama gelmemiş olsa da şirket, bugün konu hakkında açıklama yaptı. Apple, dünya çapında birçok kullanıcıda görülen ve muhtemelen Aile Paylaşımı sisteminden kaynaklanan hatanın çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

Hatayla karşılaşan tüm kullanıcıların canını sıkan bu sorun, Apple tarafından kısa bir sürede çözüldü. Kullanıcılar, şirketin TechCrunch’a yaptığı açıklamaya göre artık böyle bir hatayla karşılaşmayacaklar. Yani iOS kullanıcıları artık istedikleri uygulamaya sorunsuz bir şekilde giriş yapabilecekler.

iOS 13.5 güncellemesiyle ortaya çıkan kullanıcıları bezdiren hatanın kaynağı ilk başlarda bilinmiyordu. İnternet ortamındaki birçok platformda kullanıcılar ve uzmanlar, hatanın App Store’un iCloud Aile Paylaşımı’yla yaşadığı bir sorundan kaynaklandığını söylüyordu. Apple tarafından bugün hatanın giderildiği açıklaması yapılsa da hatanın kaynağı gizemini korumaya devam ediyor.

Apple, hatanın giderildiğini açıklamadan önce birçok kullanıcı hatayı uygulamayı silik tekrar yükleyerek giderdiklerini belirtmişti. Hatanın ilk raporlarıyla yola çıkan Apple, iOS uygulamaları için yayınlanan güncellemeleri yeniden yayınladı. Dolayısıyla geçtiğimiz 2 gün içinde cihazınızdaki uygulamalar ardı ardına güncelleme aldıysa bu durumun cevabı muhtemelen Apple’ın söz konusu hata için uyguladığı çözüm yöntemindeydi.