Apple ve Samsung, gelecekteki katlanabilir modellerinde ekranı çizilmelere karşı güçlendirmek için sadece katlanma ekseni inceltilmiş yeni cam teknolojisini test ediyor.

Apple ve Samsung, katlanabilir ekran camlarını daha dayanıklı hale getirmek için yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.

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Geliştirilen bu teknoloji, kullanıcıların katlanabilir telefonlarla ilgili en büyük şikâyetlerinden biri olan hassas ekran sorununa kalıcı bir çözüm getirebilir.

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Sadece katlanma ekseni inceltilecek

Tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan sektör raporlarına göre her iki şirket de 2028 yılında piyasaya süreceği katlanabilir modelleri için "seçici aşındırma" yöntemiyle üretilen ultra ince camları (UTG) test ediyor. Tek tip kalınlıkta bir cam tabakası kullanmak yerine uygulanacak bu yeni yöntemde, camın yalnızca fiilen katlandığı orta eksen kısmı yaklaşık 40 mikrometre seviyesine kadar inceltilecek.

Ekranın bükülmeyen diğer kısımları ise 100 mikrometreden daha kalın bırakılacak. Böylece ekran katlanma esnekliğini korurken, ana görüntüleme alanı çizilmelere karşı çok daha dirençli bir yapıya kavuşacak. Günümüzdeki modellerde ise tüm cam tek kalınlıkta olduğu için zorlu bir ikilem yaşanıyor. Galaxy Z Fold 8'de 60, Z Flip 8'de 50, Z Fold 8 Ultra ve Apple iPhone Duo'da ise 45 mikrometre cam kullanılıyor. Camın tamamı kalınlaştırıldığında menteşe hattında çatlama riski doğarken, tamamı ince tutulduğunda ekran anahtar ve tırnak gibi günlük temaslardan kolayca zarar görüyor.

Üretim süreci ve şirketlerin panel altı stratejileri

Seçici aşındırma teknolojisi bu sorunu çözmeyi hedeflese de üretim süreci oldukça karmaşık. Tedarikçilerin camı hassas bir şekilde aşındırmasının ardından, ortadaki inceltilmiş bölümü camın kırılma indisiyle eşleşen özel bir reçineyle doldurması gerekiyor. Bu sayede ekrana bakıldığında kalınlık geçişlerinden kaynaklanan herhangi bir bozulma veya çizgi görünmesi engelleniyor.

OLED panelin alt kısmındaki destek katmanlarında ise iki şirket farklı yaklaşımlar izliyor. Apple, ekran kırışıklığını azaltmak amacıyla alt bölüme 40 mikrometrelik ikinci bir UTG katmanı daha eklerken; Samsung kendi panel altı cam çözümü üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü için şimdilik titanyum destek plakalarını kullanmaya devam ediyor. Nihai üretim kararlarının 2027'nin dördüncü çeyreğinde verileceği bu hibrit cam teknolojisi, hedeflenen verimliliğe ulaşırsa katlanabilir telefonlardaki "yumuşak ekran" hissini büyük ölçüde ortadan kaldırabilir.