Apple, bugün ABD'de ön siparişe açılan karma gerçeklik başlığı Vision Pro'nun üretim sürecini gösteren bir video paylaştı.

Apple’ın haziran ayında tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, aylar süren bekleyişin ardında bugün satışa çıktı. Şimdilik sadece ABD’de çıkış yapan cihazın ön siparişleri başladı. Siparişler, müşterilerden büyük ilgi gördü ve gelen bilgilerde tahminî teslimatların iki ayı bulabileceği belirtildi.

Vision Pro’nun satışa çıkışını duyurulmasının ardından Apple’dan sürpriz bir paylaşım da geldi. Şirket, resmî hesaplarından Apple Vision Pro’nun nasıl üretildiğini gösteren bir video yayımladı. Video ayrıca CEO Tim Cook tarafından da paylaşıldı.

Apple Vision Pro nasıl üretiliyor?

“İlk uzamsal bilgisayarımız Apple Vision Pro’yu nasıl yaptığımızı görmek için perde arkası görüntülere göz atın” ifadeleriyle paylaşılan 1 dakika 20 saniyelik video, cihazın baştan sona nasıl üretildiğini bizlere gösteriyor.

Başlığın ekranından kayışlarına kadar birçok şeyi içeren videoda, neredeyse hiç insanın kullanılmadığını görüyoruz. Şirket, Vision Pro’yu tamamen makineler yoluyla otomatik bir şekilde üretiyor.

Bugün ABD’de ön siparişe açılan Vision Pro, 2 Şubat günü ABD’deki tüm mağazalarda yerini alacak. Şirket, müşterilerine cihazı denemeleri için bir demo da sunacak. Vision Pro’yu şimdiye kadar deneyenlerden gelen bilgiler, cihazın üstün bir karma gerçeklik deneyimi sunduğunu ancak ağırlığının belli bir süre sonra rahatsız edici olmaya başladığını belirtmişti. Daha fazla kullanıcıya ulaştığında nasıl yorumlar geleceğini göreceğiz.