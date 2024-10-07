Apple Watch'un yeni özellikleri sayesinde hastalıkları daha semptomlar ortaya çıkmadan tespit edebildiği iddia edildi.

Apple, watchOS 11 ile birlikte kullanıcılarına Vitals adını verdiği yeni özellikler sunmuştu. Kelime anlamıyla "yaşam" verileri olarak çevrilebilecek olan Vitals, Apple Watch kullanıcılarının bu tür verilerini topluyor. Örneğin uyku sırasında topladığı verileri kullanarak uyku apnesini tespit edebiliyor.

Bir Reddit kullanıcısı olan RCG21'in yaptığı paylaşıma göre Apple Watch, kullanıcı hasta olmadan önce akıllı saatin kendisini uyardığını belirtti. Başka kullanıcılar da benzer açıklamalarda bulundu. Uygulamada nabız, solunum hızı, bilek sıcaklığı, uyku süresi ve kan oksijen seviyeleri gibi değerleri takip edilebiliyor ve kullanıcılar akıllı saati takmaya devam ettikçe onlar için belirli bir aralık tespit ediyor. Ölçümler belirlenen aralık dışına çıktığında ise kullanıcıya bildirim gidiyor.

Her kullanıcı aynı verimi almıyor

Reddit'te pek çok kullanıcı Apple Watch sayesinde sağlık problemlerini önceden tespit edebildiklerini belirtiyor. Hatta bazı kullanıcılara göre aşıların yan etkileri de bu sayede gözlemlenebiliyor. Örneğin bir kullanıcı, COVID ve grip aşıları olduktan sonra değerlerinin standart aralığın dışına taştığını söyledi.

Öte yandan bazı kullanıcılar ise uygulamanın hastalanmadan önce herhangi bir bildirimde bulunmadığını ifade etti. Apple ise hâli hazırda bu uygulamanın bir tıbbi teşhis aracı olmadığını, herhangi bir şekilde hastalıkları tedavi etmek amacıyla da kullanılamayacağını belirtiyor.

Apple Watch kullanıyor musunuz? Vitals özelliği gerçekten de iddia edildiği gibi hastalıkları önceden haberdar ediyor mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.