Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'nin Türkiye fiyatı ve satışa sunulacağı tarih belli oldu. Her iki akıllı saat de 12 Ekim itibarıyla raflardaki yerini alacak.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile birlikte yeni nesil akıllı saati Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE’yi tüketicilerin beğenisine sunmuştu.

Tasarım noktasında geçtiğimiz yıl tanıtılan Apple Watch Series 5’e kıyasla büyük bir değişiklik getirmeyen ve şu anda ön sipariş dahilinde satın alınabilen Apple Watch Series 6’nın Türkiye fiyatı ve hangi tarihte satışa sunulacağı belli oldu.

Apple Watch Series 6 için yayınlanan ürün sayfasına göre Apple’ın yeni nesil akıllı saati, 12 Ekim itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak. Yine de daha hızlı davranmak isterseniz Apple Store ya da e-ticaret siteleri üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.

40mm ve 44mm olmak üzere iki ayrı boyut; gümüş, altın, uzay grisi, mavi ve kırmızı olmak üzere beş farklı renk seçeneğine sahip olan Apple Watch Series 6; 40mm’lik versiyon için 3.799 TL, 44mm’lik versiyon için ise 4.049 TL fiyat etiketine sahip.

Apple’ın uygun fiyatlı akıllı saat modeli Apple Watch SE’nin de tıpkı Apple Watch Series 6 gibi 40mm ve 44mm olmak üzere iki ayrı boyut seçeneği bulunuyor ve yine Watch Series 6 gibi 12 Ekim itibarıyla satışa sunulacak. Apple Watch SE’nin 40mm’lik versiyonu 2.699 TL fiyat etiketine sahipken; 44mm’lik versiyonu 2.949 TL fiyatla satışa sunuluyor.